Gerhart Baum, Former German Interior Minister and FDP Veteran, Dies at 92

Gerhart Baum, a prominent figure in German politics and a longstanding advocate for liberal values, passed away at the age of 92. Baum served as Federal Minister of the Interior from 1978 to 1982 in the social-liberal coalition government. Known for his unwavering commitment to civil liberties and his critical stance against government overreach, he was a founding member of the Free Voters' Circle, a group of FDP members who advocated for a strong defense of fundamental rights. Baum remained active in politics until his death, continuing to speak out on issues of freedom, democracy, and human rights.

Der ehemalige Bundesinnenminister und FDP -Politiker Gerhart Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das bestätigte FDP -Chef Christian Lindner dem ZDF. Baum starb im Alter von 92 Jahren. Er war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister in der damaligen sozial-liberalen Koalition.

Baum gehörte neben seinem im März 2020 gestorbenen Freund Burkhard Hirsch zur zuletzt kleinen Gruppe sozialliberaler FDP-Mitglieder, die sich zusammen mit Hildegard Hamm-Brücher und dann auch mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger im Freiburger Kreis zusammenschlossen. Es gebe 'allen Anlass, die Freiheitsgefahren ernst zu nehmen'. Folglich müsse das Grundgesetz 'jetzt gelebt und verteidigt werden', so Gerhart Baum. FDP-Chef Christian Lindner würdigte den verstorbenen FDP-Politiker als einen großen Verfechter von Freiheit und Bürgerrechten. Mit Gerhart Baum haben unser Land und die Freien Demokraten eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren. 'Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat', teilte Lindner mit. Die Freien Demokraten seien Baum zu großem Dank verpflichtet. (SPD) würdigte Baum als 'großen Liberalen und engagierten Demokraten'. Bis zuletzt habe er sich klug zu Wort gemeldet und sich um Deutschland verdient gemacht, erklärte Scholz am Samstag auf der Plattform. Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den. Nach der Wende der FDP von der SPD zur Union 1982 war die sozialliberale Koalition am Ende. Etliche - vor allem junge - FDP-Mitglieder verließen damals die Partei. Baum blieb und war von 1982 bis 1991 noch FDP-Vize.arbeitete er wieder als Rechtsanwalt. Bis zuletzt führte er - unter anderen zusammen mit Hirsch und Leutheusser-Schnarrenberger - erfolgreiche Verfassungsbeschwerden gegen staatliche Überwachung: gegen den Großen Lauschangriff, die Vorratsdatenspeicherung oder das Luftsicherheitsgesetz von Rot-Grün zum Abschuss entführter Passagiermaschinen. Das FDP-Urgestein hatte Parteichef Christian Lindner im Dezember noch scharf kritisiert. Baum sagte dem 'Kölner Stadt-Anzeiger': Die Art und Weise, die Ampel zu verlassen, hat zu einem Vertrauensverlust geführt. Wie Christian Lindner den Abgang mitinszeniert hat, hat mich verstört. Die Ära Lindner, wie wir sie kannten, ist zu Ende', fügte er hinzu. Mit ihrem 'kompromisslosen Festhalten an der Schuldenbremse' sei die FDP 'in einer Sackgasse gelandet', kritisierte Baum weiter. Ein Problem sei auch, dass 'die FDP zu einer Ein-Mann-Partei geworden ist', fügte er mit Blick auf Lindner hinzu. Die FDP verlassen wollte Baum aber gleichwohl nicht: 'Es braucht eine starke liberale Partei', sagte er der Zeitung. Diese müsse allerdings 'viel stärker auf Bürgerrechte, Einhegung der Digitalkonzerne und Klimaschutz' setzen und dürfe 'keine Klientelpartei für Wohlhabende' sein





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gerhart Baum FDP Bundesinnenminister Civil Liberties Democracy Germany Free Voters' Circle Christian Lindner

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FDP-Grande: Ex-Innenminister Gerhart Baum ist totDer FDP-Politiker Gerhart Baum ist tot. Der ehemalige Innenminister und Partei-Grande starb im Alter von 92 Jahren, wie seine Frau bestätigte.

Weiterlesen »

FDP-Legende Gerhart Baum (92) ist totGerhart Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und FDP-Politiker, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Baum war von 1978 bis 1982 Innenminister in der sozial-liberalen Koalition von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er galt als Vertreter des linksliberalen FDP-Flügels und setzte sich zeitlebens für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie ein.

Weiterlesen »

FDP-Legende Gerhart Baum (92) ist totDer Artikel berichtet über den Tod der FDP-Legende Gerhart Baum im Alter von 92 Jahren. Er war bekannt für seine Tätigkeit als Innenminister unter Helmut Schmidt.

Weiterlesen »

FDP-Legende Gerhart Baum (92) gestorbenDer FDP-Politiker und ehemalige Innenminister Gerhart Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Zudem berichtet die Nachrichtenseite über eine Messerattacke in Berlin, bei der ein Schauspieler verletzt wurde.

Weiterlesen »

Früherer Innenminister Gerhart Baum ist totDer frühere Innenminister Gerhart Baum ist tot. Der FDP-Politiker starb im Alter von 92 Jahren. Das bestätigte seine Frau der ARD.

Weiterlesen »

Gerhart Baum: Das linksliberale Gewissen der FDPGerhart Baum, der als Bundesinnenminister in der sozialliberalen Koalition von Helmut Schmidt eine wichtige Rolle spielte, ist im Alter von 92 Jahren in Köln gestorben. Baum war für seine unverbrüchliche Überzeugung und seinen scharfen Verstand bekannt. Bis zuletzt blieb er politisch engagiert und setzte sich für Menschenrechte und gegen staatliche Überwachung ein.

Weiterlesen »