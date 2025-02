Gerhart Baum, Freie Demokrat und scharfe Kritiker, gestorben

Gerhart Baum, ein prominenter deutscher Anwalt und Politiker der FDP, ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Baum war bekannt für seine scharfe Kritik an der Politik und seine Verteidigung von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Er engagierte sich stark für den Schutz der Privatsphäre gegen staatliche Überwachung und setzte sich für die Rechte von Opfern von Polizeigewalt ein. Baum war ein wichtiger Vertreter des sozialliberalen Freiburger Kreises und wurde mehrfach für seine Verdienste ausgezeichnet.

Nach der Wende der FDP von der SPD zur Union 1982 war die sozialliberale Koalition am Ende. Etliche, vor allem junge, FDP -Mitglieder verließen damals die Partei. Baum blieb und war von 1982 bis 1991 noch FDP -Vize. Und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – erfolgreiche Verfassungsbeschwerden gegen staatliche Überwachung: gegen den Großen Lauschangriff, die Vorratsdatenspeicherung oder das Luftsicherheitsgesetz von Rot-Grün zum Abschuss entführter Passagiermaschinen.

Baum galt als einer der wichtigsten Vertreter des sozialliberalen Freiburger Kreises. Für seine Verdienste wurde Baum vielfach ausgezeichnet. 2023 erhielt er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. Der Anwalt und profilierte Liberale war bis zuletzt eine mahnende Stimme der aktuellen Politik, der sich zu großen Debatten zu Wort meldete. So zeigte Baum sich noch im vergangenen Jahr besorgt über die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Damals sagte er unter anderem: »Unsere Demokratie ist stabil, aber die Freiheit ist gefährdet wie lange nicht – nicht nur durch die AfD. In der Mitte der Bevölkerung nimmt die Verachtung unseres demokratischen Systems zu.« Lilly Blaudszun und Gerhart Baum über Demokratie: »Viele haben es sich zu bequem gemacht« – »Sie sprechen mir aus der Seele« Auch gegenüber seiner eigenen Partei und ihren Mitgliedern äußerte er sich kritisch. Die Lage der FDP nehme ihn »seelisch mit«, sagte er Ende 2024 nach dem Zerbrechen der Ampelkoalition. Lindner habe »seine Autorität verloren, er muss entscheiden, ob er der FDP noch nützt«. Die FDP habe mit Baum »eine der kräftigsten Stimmen für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie verloren«, teilte FDP-Chef Lindner mit. »Er war eine unabhängige Persönlichkeit mit kritischem Urteil, die unsere liberale Familie gestärkt hat.« Baums Rat und sein kritischer Blick würden fehlen. Gerhart Baum wurde 1932 in Dresden geboren. Vater und Großvater waren ebenfalls Rechtsanwälte. Er überlebte 1945 die Luftangriffe auf seine Heimatstadt. Damit sei seine Kindheit geendet, sagte er später. Die Mutter floh mit den Kindern nach der Bombardierung Dresdens an den Tegernsee. 1950 zog die Familie nach München





SPIEGEL_Top / 🏆 98. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Gerhart Baum FDP Politik Demokratie Menschenrechte Freiheit Rechtsanwalt Freiburger Kreis

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FDP-Grande: Ex-Innenminister Gerhart Baum ist totDer FDP-Politiker Gerhart Baum ist tot. Der ehemalige Innenminister und Partei-Grande starb im Alter von 92 Jahren, wie seine Frau bestätigte.

Weiterlesen »

FDP-Legende Gerhart Baum (92) ist totGerhart Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und FDP-Politiker, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Baum war von 1978 bis 1982 Innenminister in der sozial-liberalen Koalition von Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er galt als Vertreter des linksliberalen FDP-Flügels und setzte sich zeitlebens für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie ein.

Weiterlesen »

FDP-Legende Gerhart Baum (92) ist totDer Artikel berichtet über den Tod der FDP-Legende Gerhart Baum im Alter von 92 Jahren. Er war bekannt für seine Tätigkeit als Innenminister unter Helmut Schmidt.

Weiterlesen »

FDP-Legende Gerhart Baum (92) gestorbenDer FDP-Politiker und ehemalige Innenminister Gerhart Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Zudem berichtet die Nachrichtenseite über eine Messerattacke in Berlin, bei der ein Schauspieler verletzt wurde.

Weiterlesen »

Früherer Innenminister Gerhart Baum ist totDer frühere Innenminister Gerhart Baum ist tot. Der FDP-Politiker starb im Alter von 92 Jahren. Das bestätigte seine Frau der ARD.

Weiterlesen »

Gerhart Baum: Das linksliberale Gewissen der FDPGerhart Baum, der als Bundesinnenminister in der sozialliberalen Koalition von Helmut Schmidt eine wichtige Rolle spielte, ist im Alter von 92 Jahren in Köln gestorben. Baum war für seine unverbrüchliche Überzeugung und seinen scharfen Verstand bekannt. Bis zuletzt blieb er politisch engagiert und setzte sich für Menschenrechte und gegen staatliche Überwachung ein.

Weiterlesen »