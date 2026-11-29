Die ehemalige Spice Girl hat ein großes Anwesen mit 6,9 Quadratkilometer Land für 62 Millionen Euro erworben. Der Kauf markiert den Wandel der Sängerin vom schrillen Popstar zur zurückgezogenen Hausherrin, die sich nun Pferden und einem bescheidenen Lifestyle widmet.

in sein neues Zuhause ein. Für das Anwesen nahe der Stadt Banbury sollen die beiden stolze 62 Millionen Euro bezahlt haben. Dafür bekommen sie einiges geboten: Zum Landsitz gehören rund 6,9 Quadratkilometer Land, darunter weitläufige Parkanlagen und große landwirtschaftliche Flächen.bietet das neue Heim ideale Bedingungen.

Auf dem riesigen Gelände kann sie ausgiebig ihrer großen Leidenschaft für Pferde nachgehen. Der kostspielige Umzug macht zugleich deutlich, wie sehr sichverändert hat. Aus dem schrillen Popstar der Neunzigerjahre ist eine zurückgezogen lebende Hausherrin geworden, die nun einen luxuriösen Landsitz zu ihrem Lebensmittelpunkt macht.ein geschätztes Vermögen von 137 Millionen Euro zugeschrieben. Die Sängerin präsentiert sich mittlerweile betont bodenständig.

Advertisement

Wilde Popauftritte stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Stattdessen widmet sie sich heute dem Backen, Kinderbüchern und Pferden. Hin und wieder ist sie außerdem bei royalen Veranstaltungen zu Gast. Auch in Sachen Mode hat Geri eine deutliche Kehrtwende vollzogen.