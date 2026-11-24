Das Spice-Girl und der Formel-1-Manager erwerben das denkmalgeschützte Edgcote House. Das Anwesen umfasst 690 Hektar Land und 31 Nebengebäude.

Die ehemalige Spice Girl Geri Horner und ihr Ehemann Christian Horner haben einen bedeutenden Immobilienakt in England abgeschlossen. Das Paar hat das historische Edgcote House in der Grafschaft Northamptonshire erworben. Mit diesem Kauf ziehen die beiden in ein Herrenhaus, das von riesigen Ländereien umgeben ist und Platz für ihre Leidenschaft für Pferde bietet.

Umfang und Architektur des Anwesens

Das denkmalgeschützte Gutshaus stammt aus dem 18. Jahrhundert und präsentiert sich auf einer Fläche von rund 2400 Quadratmetern. Die Hauptvilla verfügt über acht Hauptschlafzimmer, fünf Badezimmer und sechs Empfangsräume. Die Innenausstattung bewahrt den historischen Charme mit Kronleuchtern, antiken Möbeln, hohen Fenstern und einem Klavier. Zum Edgcote Estate gehören laut dem Maklerunternehmen Savills etwa 690 Hektar Land. Zu den Grundstücken zählen insgesamt 31 weitere Häuser, Cottages und Wohnungen.

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Pferdesport und landwirtschaftliche Nutzung

Neben dem Wohnhaus umfasst das Anwesen ausgedehnte landwirtschaftliche Flächen und Wälder. Besonders für Geri Horner, die als Pferdenärin gilt, ist das Anwesen von großer Bedeutung. Edgcote verfügt über eine lange Tradition im Rennsport und bietet entsprechende Trainingsmöglichkeiten. Das Ehepaar beabsichtigt, sein Rennpferde-Projekt an diesem Ort weiter auszubauen und zu intensivieren.

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Kulturelle Bedeutung und Drehorte

Für Filmfans ist der Kauf des Anwesens besonders interessant, da Edgcote House ein berühmter Drehort war. Das Herrenhaus diente als Kulisse für das prächtige Anwesen Netherfield in der legendären BBC-Verfilmung "Stolz und Vorurteil" aus dem Jahr 1995. Sowohl Außen- als auch Innenaufnahmen dieser sechsteiligen Jane-Austen-Adaption wurden dort gedreht. In der Serie verliebte sich Mr. Bingley in Jane Bennet, während zwischen Elizabeth Bennet und Mr. Darcy eine intensive Romanze entstand.

Finanzierung durch Ausstiegsprämie

Die Mittel für diesen Luxus-Landsitz dürften durch berufliche Veränderungen Christian Horners gesichert sein. Er wurde am 9. Juli 2025 nach 20 Jahren als Teamchef von Red Bull Racing abgelöst. Am 13. August schied er endgültig aus der Red-Bull-Gruppe aus. Dafür erhielt er eine Abfindung von 100,482 Millionen Pfund, was etwa 120 Millionen Euro entspricht. Geri Horner hat ein persönliches Vermögen von rund 40 Millionen Dollar, geschätzt etwa 35 Millionen Euro.