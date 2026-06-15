Gericht bestätigt Verbot der vorrevolutionären iranischen Flagge bei der WM 2026

Ein US-Gericht hat das Verbot der vorrevolutionären iranischen Flagge bei der Weltmeisterschaft 2026 bestätigt. Die Richter argumentieren, dass in Stadien als privaten Räumen Einschränkungen der Meinungsfreiheit zulässig seien. Fans zeigten jedoch bereits während eines Spiels trotzdem die verbotene Flagge.

Das kontroverse Thema der Verbote von Fangesängen, Fahnen und Transparenten bei der Weltmeisterschaft 2026 erreicht einen weiteren Höhepunkt. Nach einer kurzfristigen Klage des "Institute for Voice of Liberty" und eines iranischen Fans hat das zuständige Gericht nun ein Urteil bezüglich der iranischen Flagge gefällt.

Die New York Times berichtete am Montag über die Entscheidung. Bei der verbotenen Flagge handelt es sich um die vorrevolutionäre iranische Flagge, die der aktuellen Nationalflagge ähnelt, jedoch in der Mitte ein Löwen- und Sonnenmotiv aufweist. Dieses Design war bis zur Islamischen Revolution 1979 die offizielle Flagge Irans und wird heute von vielen als Symbol der Opposition gegen das aktuelle Regime betrachtet.

Richter Curtis A. Kin begründete die Aufrechterhaltung des Verbots mit der Feststellung, dass Meinungsfreiheit zwar "unglaublich wichtig" und "heilig" sei, aber "nicht unbegrenzt" gelte. Er verwies darauf, dass in Fällen privater Akteure auf privatem Grund - wie etwa einem Stadion, für das eine Eintrittskarte erforderlich ist - angemessene Regelungen möglich sein müssten. Das Gericht sah den Antrag auf eine einstweilige Verfügung als abgelehnt an, da ein Stadion nicht als öffentlicher Raum wie ein Park oder eine Straße einzustufen sei.

Interessanterweise wurden während des Spiels zwischen Katar und der Schweiz in Santa Clara am Samstag bereits mehrere Fälle beobachtet, in denen trotz des generellen Verbots vorrevolutionäre iranische Flaggen von Fans entrollt wurden. Dies zeigt, dass die praktische Umsetzung der Verbote offenbar schwierig ist und möglicherweise zu weiteren Konflikten führen wird. Die Debatte über die Balance zwischen Sicherheit, politischen Botschaften und den Rechten von Fans in einem privaten, aber hochpublizierten Umfeld wie einer Fußball-Weltmeisterschaft bleibt damit weiterhin ungelöst.

Die Entscheidung wirft auch Fragen nach der Rolle von internationalen Sportevents als Plattform für politische Statements und wie Gerichte dabei die Grenzen der Meinungsfreiheit ziehen. Beobachter erwarten, dass ähnliche Klagen von anderen Fan-Gruppen, die verbotene Symbole oder Flaggen mit sich führen, wahrscheinlich sind. Der Fall unterstreicht die anhaltende Polarisierung rund um die WM 2026, wo nicht nur sportliche, sondern auch politische und kulturelle Aspekte eine zentrale Rolle spielen.

Die Organisatoren stehen vor der Herausforderung, klare Richtlinien zu schaffen, die sowohl die Sicherheit als auch die Ausdrucksmöglichkeiten der Zuschauer berücksichtigen, ohne dabei in die Rolle eines Zensors zu geraten. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass die rechtlichen Auseinandersetzungen um Verbote während des Turniers noch nicht beendet sind und möglicherweise weitere Instanzen beschäftigen werden





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