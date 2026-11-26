Ein Gericht hat entschieden, dass die Drogeriekette dm weiterhin Augenscreenings in ihren Filialen anbieten darf. Die Wettbewerbszentrale hatte geklagt, weil sie die Qualifikation der durchführenden Mitarbeiter bemängelte. Das Gericht sah jedoch keinen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, da keine Heilkunde ausgeübt wird und Kunden bei Auffälligkeiten ärztlich beraten werden.

weiterhin Augenscreening s in ihren Filialen anbieten darf. Die Wettbewerbszentrale, ein Verein mit über 2000 Mitgliedern aus der deutschen Wirtschaft, hatte gegen das Angebot geklagt. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns.

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Das Screening werde von seinem Entwicklerunternehmen Skleo Health GmbH angeboten – laut dm-Website bereits in 15 FilialenDie Wettbewerbszentrale begründete die Klage unter anderem mit einem möglichen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz, da die das Screening durchführenden Personen nicht ausreichend qualifiziert seien. Laut Angaben von dm handelt es sich dabei um eigene „geschulte Mitarbeitende“. Das Gericht sieht darin kein Problem: Es brauche zur Durchführung weder Ärzte noch eine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, heißt es in der Pressemitteilung des Gerichts.