Gericht erlaubt Kanye West Konzerte in den Niederlanden trotz antisemitischer Kontroversen

Ein niederländisches Gericht hat einen Eilantrag jüdischer Organisationen abgelehnt, die die Konzerte von Kanye West in Arnheim verhindern wollten. Die Richter sahen keine konkrete Gefahr für die öffentliche Ordnung, obwohl der Rapper wegen antisemitischer Äußerungen stark kritisiert wird. Die Entscheidung löst Enttäuschung bei jüdischen Vertretern aus, während die Regierung eine rechtliche Grundlage für ein Einreiseverbot verneint.

Trotz massiver Kritik und eines Eilantrags jüdischer Organisationen darf der US-Rapper Kanye West alias Ye in den Niederlande n auftreten. Ein Amsterdamer Gericht wies am Mittwoch den Antrag des Zentralen Jüdischen Rates ( CJO ) zurück, die für den 6. und 8.

Juni geplanten Konzerte des Musikers in Arnheim zu verbieten. Die Begründung des Gerichts lautet, dass keine konkrete Gefahr für die öffentliche Ordnung bestehe. Der Musiker steht seit Jahren wegen antisemitischer, rassistischer und pronazistischer Aussagen in der Kritik und sorgt immer wieder mit extremen Äußerungen für internationale Empörung. Der CJO hatte den Eilantrag eingereicht und gefordert, West die Einreise zu verweigern, doch das Gericht folgte dieser Argumentation nicht.

Es gebe keine Anzeichen dafür, dass die Auftritte zu Sicherheitsproblemen führen würden. Der Vorsitzende des CJO, Chanan Hertzberger, zeigte sich enttäuscht und sagte, bei vielen Betroffenen entstehe der Eindruck, dass ihre Sicherheit nicht ernst genommen werde. Auch niederländische Abgeordnete sprachen sich für ein Einreiseverbot aus, doch Einwanderungsminister Bart van den Brink erklärte, es bestehe keine rechtliche Grundlage dafür. Die verwerflichen Aussagen des Künstlers reichten nicht aus, um ihm die Einreise zu untersagen.

Kanye West hatte sich Ende 2025 bei einem Rabbi entschuldigt und sich im Januar mit einer ganzseitigen Anzeige in der Wall Street Journal öffentlich gerechtfertigt, wobei er eine bipolare Störung als Ursache nannte. Dies änderte jedoch nichts an der Entscheidung. Die Debatte zeigt die Spannung zwischen Meinungsfreiheit, Sicherheitsbedenken und der Verantwortung von Kulturschaffenden





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