Das Landgericht Karlsruhe hat der Drogeriekette dm разрешено, KI-gestützte Augenscreenings anzubieten, sofern auf die Notwendigkeit eInes Arztbesuchs hingewiesen wird. Zudem berichtet der Artikel über Unfälle, Brandschäden, Tarifverhandlungen und sportliche Erfolge in der Region.

Rechtsstreit um KI- Augenscreening s in Drogeriemärkten

Ein rechtlicher Konflikt zwischen der Wettbewerbszentrale und der Drogeriemarktkette dm hat zu einem wegweisenden Urteil am Landgericht Karlsruhe geführt. Das Gericht hat der Kette in erster Instanz recht gegeben und bestätigt, dass dm in seinen Filialen KI-unterstützte Augenscreening s anbieten darf. Diese Dienste dienen der Vorsorge gegen Erkrankungen wie den Grünen Star. Die Wettbewerbszentrale hatte ursprünglich dagegen geklagt und argumentierte, dass derartige Untersuchungen den Schutz der Patienten gefährden könnten, da sie nicht ausreichend klarstellen würden, das ein Arztbesuch weiterhin notwendig ist. Das Gericht sah diese Bedenken indes als unbegründet an und entschied, dass ein solcher Augencheck als legitimer Beitrag zur Gesundheitsprävention gilt und nicht allein Ärzten, Heilpraktikern oder Optometristen vorbehalten ist.

Nichtsdestotrotz erhielt das Unternehmen ein Unterlassungsgebot bezüglich irreführender Werbung. Die Kammer verurteilte dm dazu, in seiner Werbung deutlich darauf hinzuweisen, dass das Screening kEinen Arztbesuch ersetzt. In der Vergangenheit habe das Unternehmen hierin Aufklärungsbedarf gelassen, was bei gesundheitsbezogener Werbung besonders strenge Anforderungen an Richtigkeit und Klarheit nach sich zieht. Die dm-Geschäftsleitung begrüßte die Entscheidung und verwies darauf, dass dies die rechtliche Konformität des Angebots mit dem Partnerunternehmen Skleo Health unterstreiche. Skleo Health ist ein Start-up, das die Technologie entwickelt hat, bei der die Netzhaut fotografiert und anschließend von einer künstlichen Intelligenz analysiert wird. Die Ergebnisse werden zudem von Fachärzten für Augenheilkunde validiert,um erste Hinweise auf häufige Augenerkrankungen wie Glaukom, Makuladegeneration oder diabetische Retinopathie zu liefern.

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Trotz des Gewinns in der ersten Instanz bleibt das Urteil noch nicht rechtskräftig. Die Parteien haben vier Wochen Zeit,um Berufung vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe einzulegen. Die Wettbewerbszentrale äußerte Unzufriedenheit mit dem Urteil und begründete dies damit,das bei der Beurteilung gesundheitlicher Leistungen zum Schutz der Allgemeinheit ein besonders strenger Maßstab anzulegen sei. der Verein prüft nun sorgfältig die Urteilsgründe, um zu entscheiden, ob er juristisch gegensteuert. Währenddessen plant dm,das Angebot auszubauen. Zunächst in acht Filialen gestartet, wird das Screening mittlerweile an fünfzehn Standorten angeboten. Ein Sprecher kündigte an, das Gesundheitsangebot bis Ende Januar auf rund dreißig Filialen auszuweiten, wobei der neue Markt in Karlsruhe am dritten Dezember als zusätzlicher Standort eröffnet wird.

Wirtschaft und Gesellschaft in Baden-Württemberg

Neben dem juristischen Streit um Gesundheitsdienstleistungen verzeichnet die Region Baden-Württemberg diverse weitere Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft. In der Metall- und Elektroindustrie wurde eine Einigung im Tarifstreit erzielt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Tarifbezirken Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erhalten ab sofort bis zu vier Komma drei Prozent mehr Gehalt. Zusätzlich ist eine einmalige Zahlung im März zweiundzwanzigseven vorgesehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir begrüßte die Einigung als Zeichen für erfolgreiche soziale Partnerschaft. Parallel dazu gibt es negative Nachrichten aus dem Lebensmittelbereich: Lidl ruft Gänsebrust der Eigenmarke Deluxe zurück, da in den Produkten Salmonellen und Listerien nachgewiesen wurden. Die achtzig Gramm schweren Packs waren in dreizehn Bundesländern im Verkauf.

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Unfälle, Brandschutz und Winterwetter

Unfälle und Brände sorgen für Chaos im Straßenverkehr und in Wohngebieten. Auf der Autobahn acht wurde ein dreiunddreißigjähriger Lkw-Fahrer hart verletzt, als er von einem nachfolgenden Lastwagen eingeklemmt wurde, nachdem dieser auf ein bremzendes Fahrzeug aufgefahren war. Der Fahrer des auslösenden Pkw ist flüchtig. Im schwäbisch Gmünder Teilort Hussenhofen starben vier Menschen bei einem Wohnhausbrand; die Ursache ist ungeklärt, der Sachschaden beläuft sich auf über eine Million Euro. Auch der Kohlenmonoxid-Tod fünf Menschen in Kehl hat die Diskussion um Meldepflichten angeheizt. Das Ministerium lehnt jedoch eine generelle Pflicht für Kohlenmonoxidwarnmelder ab, da bestehende Kontrollvorschriften für Feuerungsanlagen als ausreichend erachtet werden. in den Skigebieten verzögert sich der Saisonstart am Feldberg aufgrund mangelnder Schneedecke. Gleichzeitig hält die Kältewelle in der Region an, wobei auf der Schwäbischen Alb Temperaturen von bis zu minus drei Grad erwartet werden.

Sport und Weitere Entwicklungen

Auch im Sport gibt es Erfolge zu vermelden. Der SC Freiburg konnte in der Europa League mit zwei zu eins gegen Twente Enschede gewinnen, wobei der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel. Die TSG Hoffenheim besiegte Sturm Graz mit drei zu eins. Am kommenden Wochenende steht für Freiburg das Bundesligaspiel gegen RB Leipzig an, während Hoffenheim auf den FC Augsburg trifft. Ein weiterer bemerkenswerter Vorfall ereignete sich auf dem Karlsruher Weihnachtsmarkt, wo ein Budenbetreiber durch das Anbraten von Chilischoten die umliegenden Besucher mit der reizenden Substanz belästigte,woraufhin Rettungskräfte ausrücken mussten. In Rastatt lebt eine Familie seid Monaten im Keller, da die Fassade ihres Hauses infolge von Straßenarbeiten eingestürzt ist und der Schaden noch immer nicht behoben wurde.