Gericht in Arezzo verurteilt Mörder der Martina Rossi zu über einer Million Euro

Italienisches Gericht ordnet 1.021.930 Euro Entschädigung für die Eltern von Martina Rossi an. Bruno Rossi und Franca Murialdo kämpfen seit 2011 gegen das Schweigen in Spanien.

Ein Gericht in Arezzo hat zwei junge Italiener zu einer Schmerzensgeldzahlung von genau 1.021.930 Euro an die Eltern von Martina Rossi verurteilt. Diese zivilrechtliche Entscheidung fällt fünfzehn Jahre nach dem Tod der 20-jährigen Studentin, die im August 2011 in Palma de Mallorca von einem Balkon stürzte. Bruno Rossi und Franca Murialdo hatten seitdem unermüdlich um Gerechtigkeit gekämpft und die spanischen Ermittlungsverfahren kritisch begleitet.

Jahrelanger Kampf gegen spanische Ermittlungsstopps

Martina Rossi war im August 2011 in Palma de Mallorca aus dem sechsten Stock eines Hotels gestürzt, während sie sich nur in Unterwäsche befand. Die spanischen Ermittler stuften den Vorfall zunächst als möglichen Unfall oder Selbstmord ein und schlossen das Verfahren frühzeitig. Für Bruno Rossi, einen Hafenarbeiter aus Genua, und seine Frau Franca Murialdo, Lehrerin, bedeutete dies jedoch kein Ende ihrer Suche nach Wahrheitsfindung. Sie begannen daraufhin eigene Ermittlungen in ihrer Heimat Italien, obwohl die Behörden den Fall als abgeschlossen erklärten.

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Die Eltern ließen den Fall nicht fallen, obwohl der Kampf körperlich und emotional zehrend war. Zehn Jahre lang drängten sie auf eine Neubewertung der Beweislage, was schließlich zur Exhumierung des Leichnams ihrer Tochter führte. Diese Maßnahme war der erste große Durchbruch in dem langwierigen Prozess, der von einem ständigen Wechsel zwischen Hoffnung und Verzweiflung geprägt war. Bruno Rossi besuchte fast täglich das Grab seiner Tochter und versprach ihr, dass die Schuldigen nicht einfach davonkommen würden.

Urteil in Spanien verjährt, zivilrechtliche Klage erfolgreich

Im Jahr 2021 wurden die beiden mutmaßlichen Täter, Alessandro und Luca, beide damals 30 Jahre alt, rechtskräftig schuldig gesprochen. Die Strafkammer in Spanien urteilte wegen versuchter sexueller Nötigung, da Martina Rossi auf der Flucht vor einer Vergewaltigung von dem Balkon gestürzt war. Das schwerwiegendere Argument der Tötung als Folge einer anderen Straftat war jedoch bereits verjährt, als die Anklage geprüft wurde. Die beiden Männer erhielten eine Haftstrafe von drei Jahren, die sie als Freigänger verbüßten.

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Da das Strafverfahren in Spanien aus formalen Gründen nicht weitergeführt werden konnte, entschieden sich Bruno Rossi und Franca Murialdo für einen zivilrechtlichen Weg. Sie verklagten die beiden Männer auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, um die finanzielle und moralische Verantwortung für den Verlust ihrer Tochter durchzusetzen. Dieser Schritt erwies sich als strategisch klug, da er die Eltern nicht an die Verjährungsfristen des Strafrechts band.

Höchste Entschädigungssumme als Symbol für Gerechtigkeit

Das Gericht in Arezzo hat nun in der zivilrechtlichen Angelegenheit entschieden und die Zahlung von exakt 1.021.930 Euro angeordnet. Diese Summe ist als Reaktion auf das Leid der Eltern und die schwere Schuld der Täter zu verstehen, auch wenn kein Geld den Verlust von Martina Rossi wettmachen kann. Die Höhe des Urteils unterstreicht die Schwere der Straftat und die Langjährigkeit der erlittenen psychischen Folgen für die Familie Rossi.

Bruno Rossi hat angekündigt, die erhaltene Entschädigung einer Stiftung zu spenden, die den Namen seiner Tochter trägt. Diese Organisation setzt sich spezifisch gegen Gewalt an Frauen ein und erfüllt damit den Wunsch der Eltern, das traurige Ereignis in ein positives gesellschaftliches Engagement umzuwandeln. Die Spende symbolisiert den Sieg über die Resignation, auf die viele andere Familien in ähnlichen Lagen reduziert wären.

Fazit: Ein Versprechen, das nach 15 Jahren gehalten wurde

Fünfzehn Jahre nach dem Unfall in Palma de Mallorca hat Bruno Rossi sein Versprechen am Grab seiner Tochter gehalten. Die Tatsache, dass Alessandro und Luca die Summe möglicherweise nicht sofort zahlen können, ändert nichts an der rechtlichen Verurteilung. Die lebenslange Schuldenlast ist ein ständiges Mahnmal für ihre Tat, das ihnen die Schwere ihrer Schuld vor Augen führt. Der Kampf von Bruno Rossi und Franca Murialdo zeigt, dass Aufgeben keine Option sein darf, solange keine vollständige Wahrheit gefunden wurde.