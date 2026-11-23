US-Richterin Rebecca Beach Smith stoppt den Verkauf von 361 Titanic-Fundstücken. Die Firma R.M.S.Inc. soll finanzielle Engpässe vorgetäuscht haben, während Frankreich und die USA den Erhalt der Sammlung fordern.

Die US-Richterin Rebecca Beach Smith hat den geplanten Verkauf von 361 spektakulären Fundstücken aus dem Wrack der Titanic gestoppt und das bestehende Verkaufsverbot weiter verlängert. Die Entscheidung betrifft artefakte der sogenannten French Collection, die im Jahr 1987 bei einer französisch-amerikanischen Expedition aus etwa 3800 Metern Tiefe geborgen wurden. Zu den betroffenen Stücken zählen ein Bronze-Engel von der großen Treppe, eine Glocke aus dem Krähennest sowie feines Geschirr und Schmuck aus der ersten Klasse. Smith hinterfragt dabei die von dem Unternehmen vorgebrachten Gründe für die Veräußerung und mahnt strikte Auflagen zur Erhaltung der Sammlung ein.

Rechtliche Gründe für den Verkaufsstopp

Die Richterin Rebecca Beach Smith urteilt seit Jahrzehnten in juristischen Streitfragen rund um das berühmteste Schiffswrack der Welt und dessen geborgene Schätze. Die Firma R.M.S.Inc. besitzt die alleinigen Bergungsrechte und verwahrt mehr als 5500 Fundstücke an Land. Den ursprünglichen Verkaufsstopp hatte sie bereits im August verhängt, diesen hat sie nun verlängert. Dabei stellte sie die von der Firma angeführten finanziellen Schwierigkeiten in Frage, die als Auslöser für die Auktion genannt wurden. Die geborgenen Stücke unterliegen strengen Auflagen, die besagen, dass sie zusammengehalten und der Öffentlichkeit für Ausstellungen sowie Bildungszwecke zugänglich gemacht werden müssen.

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Die 361 Gegenstände bilden nur einen Teil der gesamten Sammlung, die im Jahr 2007 auf 189 Millionen Dollar taxiert wurde. In heutigen Preisen entspricht dies rund 172 Millionen Euro. R.M.S.Inc. wollte genau diesen Teil der Sammlung versteigern, um die Liquidität zu sichern. Die Richterin sah jedoch kein zwingendes Recht auf Verkauf, das die strengen Erhaltungsbestimmungen außer Kraft setzen würde. Sie betont immer wieder, dass die historische Bedeutung der Artefakte den kommerziellen Interessen vorgehen muss.

Internationale Konflikte um die Zuständigkeit

Für die 1987 unter französischer Beteiligung geborgenen Stücke bestreiten R.M.S.Inc. und die US-Regierung die Zuständigkeit des US-Gerichts. Das Unternehmen argumentiert, dass die French Collection nicht unter den gleichen strengen US-Verboten für den Verkauf wie andere Teile der Sammlung leide. Allerdings haben sich sowohl die US-Regierung als auch Frankreich gegen den Verkauf der Artefakte ausgesprochen. Dieser diplomatische und rechtliche Konflikt hat dazu geführt, dass Rebecca Beach Smith eingreifen musste, um zu verhindern, dass historische Schätze in private Sammlungen gelangen.

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Frankreich betrachtet die geborgenen Gegenstände als Teil des kulturellen Erbes, das nicht frei handelbar sein sollte. Die Firma hält dagegen, dass sie die Bergungsrechte rechtmäßig erworben habe und nun über die Verwertung entscheiden dürfe. Die US-Regierung unterstützt hingegen die Position der Richterin, da sie den Erhalt der Sammlung für die Bildung der Öffentlichkeit für wichtiger erachtet als den schnellen finanziellen Gewinn. Dieser Konflikt zeigt die komplexe Lage bei der Verwaltung historischer Schiffswracks im internationalen Kontext.

Physikalischer Verfall des Wracks und Folgen

Während der juristische Streit um die geborgenen Artefakte tobt, schreitet der physikalische Verfall des Wracks selbst unaufhaltsam voran. Salzwasser, starke Strömungen und mikrobiologische Aktivität setzen dem Schiffsrumpf in der Tiefe von rund 3800 Metern kontinuierlich zu. Im Jahr 2024 wurde bekannt, dass ein rund 4,5 Meter langes Stück der berühmten Bugreling abgebrochen ist. Experten betonen, dass niemand seriös vorhersagen kann, wann die Titanic weitgehend zerfallen sein wird. Das Wrack verschwindet Stück für Stück auf dem Meeresgrund.

Die Titanic lief am 10. April 1912 ihre Jungfernfahrt in Southampton aus. In der Nacht zum 15. April sank das Luxusliners nach der Kollision mit einem Eisberg, wobei rund 1500 Menschen ums Leben kamen. Mehr als 100 Jahre nach dem Untergang sind Tausende von Fundstücken an Land gelagert. Rebecca Beach Smith kämpft nun darum, wenigstens die geborgenen Schätze zusammenzuhalten, damit sie einst die Geschichte des legendären Schiffes erzählen können. Die gerichtlich geschützte Sammlung soll somit als letztes Zeugnis erhalten bleiben, während das Wrack selbst immer weiter verwittert.