Gericht stoppt Trumps Golfplatz-Schließung in Washington

Ein Bundesgericht hat Donald Trumps Pläne zur Schließung des East Potomac Parks für Golfbauvorhaben vorerst untersagt. Dies ist die zweite juristische Niederlage für den US-Präsidenten.

Ein Bundesgericht in Washington hat die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur temporären Schließung des East Potomac Park s vorerst gestoppt. Die Richterin Ana Reyes ordnete am Samstag an, dass der öffentliche Park weiterhin zugänglich bleiben muss, um umfangreiche Renovierungsarbeiten für den dortigen Golfplatz durchzuführen. Diese Entscheidung kassiert Trump erneut eine juristische Niederlage in seinem Konflikt um das Bauprojekt.

Juristische Niederlage für Golfplatz-Projekt

Bundesrichterin Ana Reyes wies die Beschwerde der Umweltschützer statt und begründete ihre Entscheidung mit dem Schutz der Rechte der Bevölkerung. In ihrer Urteilsbegründung erklärte sie, dass eine vorübergehende Schließung des Parks den Klägern, die diesen Ort regelmäßig zur Erholung nutzen, irreparablen Schaden zufügen würde. Damit wurde Trumps Versuch, den Park für seine Baumaßnahmen zu sperren, rechtlich unterbunden. Es handelt sich bereits um die zweite juristische Ohrfeige für den Präsidenten in dieser Angelegenheit.

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Vorherige Stopps und Baumfällarbeiten

Ende Oktober hatte Richterin Reyes bereits weitere Baumfällarbeiten auf dem Gelände des Parks gestoppt. Trump hatte die Abholzung für die Vorbereitung seiner Golfplatz-Planungen angeordnet. Die wiederholten Eingriffe der Justiz zeigen die Widerstandskraft der lokalen Rechtsprechung gegen die Baupläne des US-Präsidenten. Die Umweltschützer und Kläger sahen in der aktuellen Entscheidung eine Bestätigung ihrer Argumente gegen die Einschränkung des öffentlichen Zugangs.

Trump drückt Washington seinen Stempel auf

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 hat Donald Trump mehrere kontroverse Bau- und Sanierungsprojekte in der US-Hauptstadt angestoßen. Als ehemaliger Immobilienentwickler versucht der 80-Jährige, seine eigenen Prioritäten in die Stadtplanung einzubringen. Diese Vorhaben sind jedoch fast immer von juristischen Auseinandersetzungen begleitet. Trumps Strategie, Washington seinen Stempel aufzudrücken, stößt auf erheblichen Widerstand in der Justiz und bei der Bevölkerung.

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Umbau des Weißen Hauses Ostflügel

Ein weiteres umstrittenes Projekt ist der Abbruch des historischen Ostflügels des Weißen Hauses. An seiner Stelle entsteht ein rund 8400 Quadratmeter großer Ballsaal für bis zu 1000 Gäste. Die ursprünglich auf 200 Millionen Dollar geschätzten Kosten für diesen Umbau stiegen auf rund 400 Millionen Dollar an. Nach einem gerichtlichen Baustopp durfte Trump im August 2026 aufgrund einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zunächst mit den Arbeiten fortfahren.

Genehmigung und Klagen der Planungskommission

Am 5. November 2026 genehmigte die zuständige Planungskommission die endgültigen Baupläne für den Ballsaal. Dennoch bestehen weiterhin Klagen von Veteranen und Denkmalschützern, die den Verlust historischer Bausubstanz kritisieren. Die rechtlichen Hürden für Trumps Architekturvisionen bleiben hoch. Die Kontroverse um den Ostflügel verdeutlicht den Kampf zwischen modernisierenden Ambitionen und dem Schutz des historischen Erbes der Hauptstadt.

Probleme beim Lincoln Memorial Wasserbecken

Auch das berühmte Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial ließ Trump sanieren, was zu erheblichen Kostensteigerungen führte. Die Ausgaben stiegen von den angekündigten zwei Millionen auf mehr als 16 Millionen Dollar. Nach der Fertigstellung im Juni 2026 traten jedoch Probleme wie abblätternde Farbe und Algenbefall auf. Die Anlage musste daraufhin monatelang erneut abgesperrt werden, was weitere Kritik an der Qualität der Bauausführung auslöste.