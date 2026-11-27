US-Präsident Trump hat im Streit mit ABC eine juristische Schlappe hingelegt. Außerdem: Gordon Ramsay wird Host der Neuauflage von 'Top Gear', die BBC bandelt mit Netflix an und in den Niederlanden stellt sich NPO neu auf.

des Networks weiter voranzutreiben. ABC habe gute Erfolgsaussichten mit seiner Klage, wonach die Trump-Regierung die Aufsichtsbehörde gezielt eingesetzt habe, um unliebsame Berichterstattung und Meinungsäußerungen zu unterdrücken.

Die Richterin bezeichnete den Fall als eindeutig und verwies unter anderem auf die Angriffe von US-Präsident Donald Trump und FCC-Chef Brendan Carr gegen ABC sowie auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen Trumps Forderung nach einer Entlassung von Jimmy Kimmel und der Anordnung zur Lizenzüberprüfung. Die drohenden Konsequenzen hätten bereitsdes Senders beeinflusst: So war ein Auftritt des demokratischen Politikers James Talarico bei"Jimmy Kimmel Live" vorsorglich auf YouTube statt im Fernsehen ausgestrahlt worden.

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ABC begrüßte die Entscheidung alsNPO Zapp und NPO Zappelin, die bislang auf NPO 3 zu sehen waren. Am Abend bleibt das zweite Programm ein Sender für. Den Auftakt macht am 18. Dezember die Spendenaktion"3FM Serious Request", die 24 Stunden täglich live aus dem Glashaus in Arnheim übertragen wird.