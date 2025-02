Gericht stoppt weitere Abrissarbeiten am Berliner Jahnstadion

Das Oberverwaltungsgericht Berlin hat erneut entschieden, dass die Westtribüne, Sanitärgebäude und Trafogebäude des Jahnstadions vorerst nicht abgerissen werden dürfen. Der Senat hatte weitere Abrissarbeiten beantragt, um das alte Stadion durch einen Neubau zu ersetzen. Das Gericht hält die vorgelegten Ausgleichsmaßnahmen für unzureichend, um den Erhalt der Brutstätten von Vögeln zu gewährleisten.

An der Osttribüne werden bereits Bauarbeiten vorgenommen. Andere Gebäudeteile des Jahnstadion s dürfen vorerst jedoch nicht berührt werden. Das hat ein Gericht erneut bestätigt. Berlin (dpa/bb) - Die Entscheidung ist gefallen: Die Westtribüne, die Sanitärgebäude und die Trafogebäude des Jahnstadion s dürfen vorerst nicht abgerissen werden. Das Oberverwaltungsgericht hat diese Entscheidung nochmals bekräftigt. Das Land Berlin hatte beantragt, weitere Abriss arbeiten durchführen zu dürfen.

Als Begründung wurde angegeben, dass für die Spatzen zusätzliche Nistkästen angebracht worden seien, die als Ausgleich dienen sollten. Das Gericht geht jedoch davon aus, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen, um den Erhalt der mindestens 90 Brutstätten zu gewährleisten, die durch die geplanten Abrissarbeiten betroffen wären, wie dem Beschluss vom 13. Februar zu entnehmen ist. Der Verein Naturfreunde Berlin freut sich laut Mitteilung über diese Entscheidung. Der Verein hatte im vergangenen Jahr einen Eilantrag gestellt, um die Abrissarbeiten am Stadion zu stoppen. Das alte Jahnstadion soll laut Plan des Senats abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, der eingebettet in einen erweiterten und umgebauten Sportpark stehen soll. Der Senat will eine inklusive Vorzeige-Sportstätte errichten, zunächst soll das Stadion abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Mit dem Abriss der Osttribüne wurde bereits begonnen. Das Projekt ist aus verschiedenen Gründen umstritten. Die Bürgerinitiative Jahnsportpark hat eine Petition mit Tausenden Unterschriften gestartet, um die Maßnahmen zu verhindern. Aus ihrer Sicht wäre ein Abriss und Neubau des Jahnstadions weder notwendig noch finanziell nachhaltig





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Jahnstadion Abriss Neubau Sportpark Berlin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Querdenker klagen gegen die Auflösung ihrer Demos: So urteilt das Berliner GerichtMaskenpflicht und Abstand bei Demos: Viereinhalb Jahre hat es gedauert, bis die Maßnahmen der Berliner Polizei vor dem Verwaltungsgericht bewertet werden.

Weiterlesen »

Streit um Berliner Kulturhof eskaliert: Mann filmt AbrissarbeitenDer bayerische Immobilieninvestor Romeo Uhlmann will auf dem Kulturhof in Gesundbrunnen Mikroapartments errichten. Nun kam es zu Handgreiflichkeiten auf seinem Grundstück.

Weiterlesen »

Das ist das Programm des Berliner Food FestivalsDas Berliner Food Festival findet vom 20. Februar bis 28. Februar statt. Viele Veranstaltungen sind wie jedes Jahr sofort ausgebucht. Der prominenteste Gast des diesjährigen Festivals ist ohne Frage Nils Henkel. Der langjährige Drei-Sterne-Koch hat sich mit dem Restaurant „Bootshaus“ in Bingen am Rhein als Gemüsespezialist neu erfunden.

Weiterlesen »

Transfrau verklagt McDonalds wegen Diskriminierung: Prozess an Berliner GerichtEiner Transfrau soll im Betrieb einer Schnellrestaurant-Kette der Zugang zur Frauen-Umkleide verwehrt worden sein. Sie klagte. Nun wird der Fall verhandelt.

Weiterlesen »

Prozessauftakt : Berliner Ex-Gesundheitssenatorin weist vor Gericht Vorwürfe zurückDie Berliner Staatsanwaltschaft wirft der ehemaligen Gesundheitssenatorin Dilek Kalayici Bestechlichkeit vor. Die Ex-Senatorin betont, sie habe nicht gegen Dienstpflichten verstoßen.

Weiterlesen »

Verhüllungsverbot am Steuer bleibt bestehen: Berliner Gericht verbietet Gesichtsschleier beim AutofahrenEine Muslimin möchte verschleiert Auto fahren. Die Berliner Behörden verwehren ihr dies. Nun hat das Verwaltungsgericht das Verbot bestätigt: Am Steuer darf kein Nikab getragen werden.

Weiterlesen »