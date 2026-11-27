Im Herbst 2024 werden mehrere tote Robben an Rügens Küste entdeckt. Ein Gericht macht zwei Fischer für den Tod der Tiere verantwortlich. Mit ihrem Urteil übertrifft die Richterin die Forderung der Anklage.

Im Herbst 2024 werden mehrere tote Robben an Rügen s Küste entdeckt. Ein Gericht macht zwei Fischer für den Tod der Tiere verantwortlich. Mit ihrem Urteil übertrifft die Richterin die Forderung der Anklage.

Eine Todesserie bei Kegelrobben an der Küste Rügens hat im Herbst 2024 bundesweites Aufsehen erregt. Nun wurden zwei Fischer von der Insel wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. Das Amtsgericht Stralsund sah es als erwiesen an, dass sie den Tod mehrerer Robben in einer Reuse wissentlich in Kauf genommen haben. Die Richterin in der Zweigstelle des Gerichts in Bergen auf Rügen verurteilte den 67-Jährigen und seinen 44-jährigen Sohn wegen Verstoßes gegen Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes.

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Dieser stellt unter anderem unter Strafe, ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund zu töten. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass die beiden im Oktober 2024 zwar davon wussten, dass Robben in ihre Großreuse schwimmen und ertrinken. Demnach hätten sie aber keine Schutzmaßnahmen ergriffen, um den Tod der Tiere zu verhindern.