Gericht weist Klage gegen Trump-Programm zur Massenentlassung von Staatsbediensteten ab

Ein Bundesgericht in Boston hat einen Antrag von Gewerkschaften auf einen vorläufigen Stopp des von US-Präsident Donald Trump initiierten Programms zur Massenentlassung von Staatsbediensteten abgelehnt. Das Programm, das von Tech-Milliardär Elon Musk maßgeblich mitentwickelt wurde, sieht großzügige Abfindungen für Zehntausende Staatsdiener vor. Bisher ist es jedoch nicht durchfinanziert und Trump hatte bereits ein Dekret unterzeichnet, das die Bundesbehörden zur Zusammenarbeit mit Musk verpflichtet und eine bedeutende Reduzierung des Personals vorschreibt.

Ein Bundesgericht in Boston hat einen Antrag von Gewerkschaften auf einen vorläufigen Stopp des von US-Präsident Donald Trump initiierten Programms zur Massenentlassung von Staatsbedienstete n abgelehnt. Die Gewerkschaften seien nicht klagebefugt, hieß es in der Begründung. Das Programm, das von Tech-Milliardär Elon Musk maßgeblich mitentwickelt wurde, sieht großzügige Abfindungen für Zehntausende Staatsdiener vor. Bisher ist es jedoch nicht durchfinanziert.

Trump hatte bereits am Dienstag ein Dekret unterzeichnet, das die Bundesbehörden zur Zusammenarbeit mit Musk und seinem 'Department of Government Efficiency' (Doge) verpflichtet und eine bedeutende Reduzierung des Personals vorschreibt. Laut 'Washington Post' sollen die Budgets der Behörden im Durchschnitt um 30 bis 40 Prozent gekürzt werden. Die Entscheidung in Boston ist nach einer Reihe gerichtlicher Niederlagen der Trump-Regierung der erste größere Sieg bei der Umsetzung des Programms zur umfassenden Reform des Staatsapparates. Kurz zuvor hatte sich die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in deutlichen Worten über die Gerichte beschwert und ihnen sogar Machtmissbrauch vorgeworfen. Sie sagte, dass Bezirksrichter in liberalen Bezirken ihre Macht missbrauchten, um die exekutive Macht von Präsident Trump zu blockieren. Leavitt betonte, dass die eigentliche Verfassungskrise nicht im Weißen Haus, sondern in der Judikative liege. Sie kritisierte die Richter als juristische Aktivisten statt als unparteiische Anwälte des Gesetzes. In den vergangenen 14 Tagen seien bereits zwölf einstweilige Verfügungen gegen Entscheidungen des Präsidenten oder der Regierung erlassen worden. Dies sei, so Leavitt, nichts weiter als die Instrumentalisierung der Justiz als Waffe gegen Trump.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Trump Musk Staatsbedienstete Massenentlassungen Gerichtsurteil Gewerkschaften Department Of Government Efficiency

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

E-Mail an 2,3 Millionen Angestellte: Trump-Regierung bietet Staatsbediensteten Abfindung bei freiwilliger Kündigung anMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Trump-Staatsabfindungsprogramm überwindet GerichtsblockadeEin Bundesgericht in Boston hat einen Antrag von Gewerkschaften auf einen vorläufigen Stopp des Programms von US-Präsident Donald Trump zur massenhaften Abfindung von Staatsbediensteten abgelehnt. Die Entscheidung gilt als wichtiger Sieg für die Trump-Regierung und ermöglicht die Umsetzung des von Tech-Milliardär Elon Musk mitentwickelten Programms, das Zehntausende Staatsbediensteten entlassen soll. Die Gewerkschaften argumentieren, dass das Programm die Rechte der Arbeitnehmer verletzt und unzureichend finanziert ist. Die Sprecherin des Weißen Hauses kritisiert die Gerichte scharf und wirft ihnen Machtmissbrauch vor.

Weiterlesen »

TV-Programm-Änderungen aufgrund der Amtseinführung von Donald TrumpRTL verzichtet am 20. Januar auf eine neue Folge der erfolgreichen Daily-Soap 'Unter uns' Aufgrund der Live-Übertragung der Amtseinführung von Donald Trump. Die Episode wird jedoch kostenlos auf RTL+ verfügbar sein. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender ändern ihr Programm am 20. Januar, um die Vereidigung des US-Präsidenten zu übertragen.

Weiterlesen »

Trump kehrt mit radikalem Programm zurückDonald Trump setzt seine zweite Amtszeit mit einem radikalen Kurswechsel ein. Der ehemalige Präsident vollzieht den Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation WHO, begnadigt Anhänger, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington erstürmten, und strebt die Abschaffung des Rechts auf Staatsbürgerschaft durch Geburt in den USA an.

Weiterlesen »

Trump-Regierung setzt Personalabbau-Programm umEin US-Richter genehmigte das Programm der Trump-Regierung zur Reduzierung des Personals im Bundesstaat. Dadurch wird eine große Kündigungswelle befürchtet. Die Gewerkschaften hatten das Programm als 'erstaunlich willkürlich' und gegen das Antidefizienzgesetz angefochten, doch der Richter hob die einstweilige Verfügung auf. Die Opposition warnt, dass die Demokratie in Gefahr sei.

Weiterlesen »

ZDF ändert Programm – neuer Krimi einen Monat später im Free-TVAm 25. Januar sollte eigentlich der neueste Erzgebirgskrimi seine TV-Premiere feiern. Doch ändert das ZDF kurzfristig sein Programm.

Weiterlesen »