Das Pariser Berufungsgericht ordnete an, dass Gérard Depardieu sich wegen einer Vergewaltigung aus dem Jahr 2018 vor Gericht stellen muss.

Das Pariser Berufungsgericht hat am Donnerstag eine weitreichende Entscheidung in dem langjährigen Rechtsstreit um den französischen Schauspielstar Gérard Depardieu getroffen. Für den 77-jährigen Star wird es ernst, da er nun erstmals offiziell verpflichtet ist, sich wegen der ihm gemachten Vorwürfe der Vergewaltigung vor einer Gerichtsinstanz zu verantworten. Dies marks einen signifikanten Durchbruch für die Klägerin, nachdem die Verfahren zuvor eingestellt worden waren.

Detaillierte Abläufe und Zeitstrahl der Vorwürfe

Die Schauspielerin Charlotte Arnould beschuldigt Depardieu, sie im Jahr 2018 in seiner Villa in Paris zweimal im Abstand von einer Woche vergewaltigt zu haben. Die spezifischen Daten, auf die sich die Anklage stützt, sind der 7. August 2018 und der 13. August 2018. Arnould gab an, die beiden Männer an diesen Tagen besucht zu haben, um mit ihm einen Theatertext zu proben. Der damalige 69-jährige Depardieu wurde von der Anklage beschuldigt, die Verletzlichkeit der jungen Frau ausgenutzt zu haben, da sie zu diesem Zeitpunkt unter einer Magersucht litt.

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Das aktuelle gerichtliche Verfahren bezieht sich ausschließlich auf die Vorwürfe, die sich auf den 7. August 2018 beziehen. Die schwerwiegenden Anschuldigungen, die den 13. August 2018 betreffen, wurden von der zuständigen Justizbehörde nicht weiterverfolgt. Depardieu bestreitet die ihm gemachten Vorwürfe kategorisch. Er hatte bereits in früheren Phasen des Verfahrens seine Unschuld beteuert und legte gegen die Eröffnung des Hauptverfahrens Rechtsmittel ein, was nun von der höheren Instanz abgewiesen wurde.

Rechtliche Historie und Rollen der beteiligten Akteure

Die juristische Auseinandersetzung hat eine lange Vorgeschichte, die bis ins Jahr 2018 zurückreicht. Bereits damals hatte Charlotte Arnould Strafanzeige gegen Gérard Depardieu eingereicht. Im Juni 2019 wurde das damalige Verfahren jedoch von der Staatsanwaltschaft eingestellt, da die Tatvorwürfe als nicht hinreichend belegt galten. Dies änderte sich erst, als Arnould im März 2020 eine neue Anzeige erstattete.

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Im Dezember des darauffolgenden Jahres wurde Depardieu förmlich der Vergewaltigung und sexueller Übergriffe beschuldigt. Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass diese formelle Beschuldigung nach französischem Rechtsystem noch keine direkte Anklage vor einem Strafgericht bedeutete. Erst die jüngste Entscheidung des Pariser Berufungsgerichts vom Donnerstag stellt sicher, dass eine echte Gerichtsverhandlung stattfindet, in der die Beweise und Argumente beider Seiten geprüft werden.

Öffentlichkeit und psychologische Belastung der Klägerin

Ein Wendepunkt in der medialen und öffentlichen Wahrnehmung des Falls trat im Dezember 2021 ein, als Charlotte Arnould, die sich zuvor anonym gehalten hatte, mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit ging. In ihrer öffentlichen Erklärung sagte sie, dass sie nicht länger schweigen könne und fühle, als würde sie sich bei weiterem Schweigen lebendig begraben. Sie berichtete, dass ihr Leben seit drei Jahren völlig aus den Fugen geraten sei.

Im Gegensatz zu Depardieu, der seiner beruflichen Tätigkeit nachgehe, habe Arnould ihre gesamte Zeit damit verbracht, zu überleben. Ihre Aussage unterstreicht die tiefgreifenden psychologischen und emotionalen Auswirkungen, die die langjährigen Vorwürfe und das damit verbundene juristische Tauziehen auf sie ausgeübt haben. Dies dient als Kontext für die Entschlossenheit, durch die Justiz ein Urteil zu erlangen, statt die Angelegenheit weiter zu vertagen.

Kontextueller Hintergrund und aktuelle Konsequenzen

Die Entscheidung des Gerichts fällt in eine Phase, in der auch andere Vorwürfe gegen Depardieu und weitere Prominente bekannt wurden. So sorgte im laufenden Monat ein Video aus dem Jahr 2011 für Aufsehen, das zeigt, wie der damalige 62-jährige Depardieu bei Dreharbeiten zur Komödie "Turf" eine 22-jährige Komparsin wiederholt im Intimbereich berührte. Zudem wurden weitere Missbrauchsvorwürfe sowohl gegen Depardieu als auch gegen den Schriftsteller Michel Houellebecq, der 70 Jahre alt ist, publik.

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Ein weiterer Aspekt in Depardieus rechtlicher Historie ist, dass er zuvor in einem anderen Verfahren eine 18-monatige Bewährungsstrafe erhielt, nachdem er sein Rechtsmittel zurückgezogen hatte. Diese strafrechtliche Verurteilung trug bereits zu einem Verlust seines Ansehens bei. Die nun drohende Hauptverhandlung wegen Vergewaltigung stellt jedoch eine weitaus schwerwiegendere Phase in seinem Leben und seiner Karriere dar. Die Justiz setzt somit ein klares Signal regarding die Bearbeitung von Machtmissbrauchsvorwürfen im französischen Industriesektor.