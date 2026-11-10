Rechtsmediziner Philipp Möller beschreibt Berliner Mordfälle und gesellschaftliche Spannungen. Hinter den Kulissen der Gerichtsmedizin zeigt sich die dunkle Seite der Stadt im Detail.

Die Arbeit in der Berlin er Gerichtsmedizin bietet dem Rechtsmediziner Philipp Möller Einblicke in die dunkelsten Aspekte der Stadtgesellschaft. Jeder der etwa 2400 jährlichen Sektionen in der Hauptstadt offenbart tiefe soziale Spaltungen und individuelle Tragödien, die oft übersehen werden.

Das Arbeitsumfeld der Berliner Rechtsmedizin

Philipp Möller beschreibt Berlin aus fachlicher Perspektive als extrem abwechslungsreich und spannenden Standort für seinen Beruf. Seit seinem Berufseinstieg vor elf Jahren hat sich seine Wahrnehmung der Metropole gewandelt. Früher blickte er naiver auf die Stadt, doch der tägliche Blick in den Sektionssaal zwingt zur Konfrontation mit den Abgründen der Gesellschaft.

Also read Panther-Stürmer Philipp Krauß hat sich in der Länderspielpause verlobt

Dabei zeigt sich die Diskrepanz zwischen der emotionalen Privatperson und dem professionellen Beobachter. Während Möller privat beispielsweise bei Disney-Filmen Rührung empfindet, bleibt er im Arbeitsalltag konzentriert auf die Analyse der Toten gerichtet. Diese berufliche Distanz ist notwendig, um die Folgen von Einsamkeit, Verwahrlosung, Armut und Gewalt sachgerecht zu dokumentieren.

Berlin gilt als absoluter Traumberuf für ihn, da die volle Bandbreite dieses Berufslebens täglich erfahrbar ist. Die hohe Fallzahl bietet die seltene Möglichkeit, unterschiedlichste klinische und forensische Situationen zu erleben. Eine anderweitige berufliche Ausrichtung erscheint ihm daher nicht vorstellbar.

Herausforderungen bei Mord- und Totschlagsfällen

Rund 2400 Tote werden jährlich in Berlin obduziert, wobei etwa 15 Prozent der Fälle auf Mord oder Totschlag zurückgehen. Bei diesen Tötungsdelikten ist mehr als eine Obduktion erforderlich, um die Zusammenhänge vollständig zu klären. Die präzise Aufarbeitung ist essentiell für die weitere strafrechtliche Verfolgung.

Advertisement

Während der Rufbereitschaft wird Möller direkt an den Tatort gerufen. Oft müssen Beschuldigte auf Verletzungen untersucht werden, um Beweisketten zu sichern. Nach der Obduktion steht die Beantwortung der Frage im Fokus, wie sich die Tat wahrscheinlich zugetragen hat.

Die enge Zusammenarbeit mit den Ermittlern dient der Aufklärung der Straftat. Möller betont, dass dieser Beitrag zur Gerechtigkeit einen speziellen Reiz an seiner Arbeit ausmacht. Die forensischen Erkenntnisse sind ein zentrales Puzzleteil im Prozess der Wahrheitsfindung.

Bundesweit Beachtete Fälle und persönliche Erfahrungen

Im Podcast rekonstruiert Möller besondere Mordfälle, die ihn besonders geprägt haben. Zwei Fälle aus dem Jahr 2016 bleiben ihm in besonderer Erinnerung. Eine Rufbereitschaft in diesem Jahr bescherte ihm innerhalb eines Tages zwei Fälle, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten.

Es handelte sich um den Mord und anschließenden Suizid des Piratenpolitikers Gerwald Claus-Brunner. Parallel dazu war der Fall um Eugineu Botnari relevant, der in einem Supermarkt zusammengeschlagen wurde. Die Bestrafung erfolgte für einen vermeintlichen Ladendiebstahl.

Bei diesen Ermittlungen wirkte Möller mit, obwohl er当时 erst anderthalb Jahre in der Rechtsmedizin tätig war. Bis dahin hatte er keine Fälle dieser Größenordnung erlebt. Die öffentliche Diskussion über seine Fälle stellte eine neue berufliche Erfahrung für den noch jungen Arzt dar.

Motivation und gesellschaftliche Auswirkungen der Arbeit

Möllers Entscheidung für die Gerichtsmedizin traf er bereits zu Studienbeginn. Der Gedanke, an einem Lebenden Fehler machen zu können, schreckte ihn ab. An einem Toten könne er nichts kaputt machen, erklärt er. Die Verantwortung für den Tod eines Menschen wäre mit seinem Gewissen nicht vereinbar.

Advertisement

Seine Arbeit beginnt dort, wo jemand plötzlich, ungeklärt oder unter ungewöhnlichen Umständen stirbt. Der Betrieb im Sektionssaal geht spätestens um acht Uhr morgens los. Jeder der fünf Tische ist regelmäßig mit einem zweiköpfigen Team besetzt, um die Fälle effizient abzuarbeiten.

Der Großteil der Toten verstarb durch Unfälle, Suizide, Drogenmissbrauch oder natürliche Todesursachen. An manchen Tagen stehen auch zwei Obduktionen auf dem Programm. Die Arbeit ist durch ihre Komplexität und den direkten Kontakt zum Tod geprägt.

Soziale Ungleichheit als Spiegel der Gesellschaft

Im Sektionssaal spiegeln sich gesellschaftliche Entwicklungen wider. Ein großes Thema ist die soziale Ungleichheit in Berlin. Wohlstand und Armut liegen hier manchmal nur wenige Straßen voneinander entfernt. Diese räumliche Nähe wird in den Leichen sichtbar.

Möller sieht Menschen, die unter ausgesprochen schwierigen Bedingungen gelebt haben. Viele hatten keinen festen Wohnsitz oder litten an schweren Erkrankungen. Oft wurde über längere Zeit nicht ausreichend medizinische Versorgung gewährleistet. Dies offenbart Versäumnisse im Gesundheits- und Sozialsystem.

Die Gewalt, derer Menschen fähig sind, ist für ihn manchmal unvorstellbar. Ein Fall zeigte lange Folterung durch Haarausreißen, oberflächliche Stichverletzungen, Verbrühungen und Schläge. Der gesamte Körper war übersät mit unzähligen Verletzungen. Ein anderer Fall involvierte die Hinrichtung eines Arztes durch Schüsse.

Täter beziehungsweise Auftraggeber konnten bis heute nicht überführt werden. Die Ermittlungen verliefen in unzählige Richtungen, zum Teil in sehr zwielichtige Bereiche. Die Arbeit zeigt, dass die Realität die Fiktion aus Film und Fernsehen oft noch übertrifft.