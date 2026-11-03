Gerichtsprozess: Selbstschussanlage trifft Nachbarin in Dannigkow

Andreas M. steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Seine selbstgebaute Schusswaffe verletzte Sandra L. lebensgefährlich bei der Suche nach ihrem Hund.

Der Angeklagte Andreas M. (43) muss sich am Dienstag im Landgericht Stendal für den Einsatz einer tödlichen Selbstschussanlage verantworten. Der Vorfall ereignete sich am 2. Mai 2026 auf einem Grundstück in Dannigkow, einem Ortsteil von Gommern. Statt eines Einbrechers traf die Konstruktion seine Nachbarin Sandra L. (54), die ihren entlaufenen Hund suchte.

Zusammenbau und Auslösung der Waffe

Andreas M. gab an, die Anlage innerhalb von nur zwei Stunden in der Nacht zuvor zusammengebaut und aufgestellt zu haben. Die Waffe bestand aus einem Stahlrohr, einer Wühlmausfalle und einer Schrotpatrone, die er mit Angelsehne spannte. Als Motiv nannte er Angst vor dem Sohn des ehemaligen Lebensgefährten seiner Mutter, der ihn seit Jahren drangsaliert habe und sein Haus im Februar angezündet habe.

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Tödlicher Zufall bei Hundesuche

Sandra L. krabbelte an diesem Samstagmorgen durch ein Loch im Zaun, um ihren Hund zurückzuholen. Dabei löste sie die selbstgebaute Falle aus. Eine Ladung aus 120 Bleikugeln traf sie frontal am Oberkörper. Sie hörte einen Knall, spürte starke Schmerzen in der rechten Schulter und wurde ohnmächtig. Rettungskräfte fanden sie erst durch Handyortung.

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Schwere Verletzungen und medizinische Risiken

Die Mathematiklehrerin trägt noch 120 Bleikugeln in ihrem Körper, die in Knochen und Lunge stecken. Die Ärzte zögern mit einer Operation, da die Projektile zu nah am Herzen und der Luftröhre liegen. Die Bleibelastung liegt beim Zehnfachen des Grenzwertes. Es ist ungewiss, ob sie jemals wieder unterrichten kann, da sie seit Mai arbeitsunfähig ist.

Anklage und Verteidigung im Prozess

Staatsanwalt Thomas Kramer wirft Andreas M. versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Er betonte, dass die Manipulation der Falle so konzipiert war, einen erwachsenen Menschen im Oberkörperbereich zu treffen. Der Angeklagte entschuldigte sich im Zeugenstand für die Verletzung und erklärte, die Verantwortung zu tragen.