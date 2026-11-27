Ein spanisches Gericht hat entschieden, dass die Ermittlungen gegen Christian Ulmen in Mallorca fortfahren. Die Zuständigkeitsfrage ist damit geklärt.

Der juristische Streit zwischen der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes sowie ihrem Ex-Mann Christian Ulmen hat eine entscheidende Wendung erfahren. Ein Gericht auf den Balearen hat verbindlich festgelegt, dass die Ermittlungen zu den von Fernandes erhobenen Vorwürfen weiterhin in Spanien durchgeführt werden. Eine Auslagerung der Fälle an deutsche Behörden scheidet damit endgültig aus.

Entscheidung über die Zuständigkeit in Spanien

Die Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden Parteien drehten sich initial um die Frage der digitalen Gewalt und die damit verbundene Zuständigkeit. Nachdem initially Unsicherheit bezüglich der internationalen Gerichtsbarkeit bestand, klärt sich die Lage nun eindeutig. Die Kanzlei von Collien Fernandes bestätigte, dass ein Gericht auf den Balearen am Dienstag eine entsprechende Entscheidung getroffen hat. Diese besagt, dass die Untersuchungen zu den angezeigten mutmaßlichen Taten, die auf spanischem Staatsgebiet erfolgt sein sollen, in Spanien weitergeführt werden müssen.

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Dieser Beschluss ist rechtskräftig. Es steht den betroffenen Parteien keine Möglichkeit mehr offen, dagegen Rechtsmittel einzulegen. Damit ist ein möglicher Transfer der Ermittlungen an deutsche Justizbehörden vom Tisch. Die rechtlichen Grundlagen für die Fortsetzung des Verfahrens auf spanischem Boden sind damit vollständig gesichert und können nicht mehr angefochten werden.

Die konkreten Vorwürfe und die juristische Lage

Collien Fernandes hatte im März öffentlich schwere Anschuldigungen gegen ihren Ex-Partner erhoben. Die offizielle Anzeige, die sie auf Mallorca eingereicht hat, umfasst ein breites Spektrum an Straftatbeständen. Unter anderem wirft sie Christian Ulmen digitale sexualisierte Gewalt vor. Weitere Punkte in der Anzeige betreffen die Aneignung ihres Personenstandes sowie den Verrat von Geheimnissen.

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Zusätzlich werden öffentliche Beleidigungen, regelmäßige Misshandlungen und schwere Drohungen gegen sie als Teil der Vorwürfe genannt. Für Christian Ulmen gilt nach wie vor die gesetzliche Unschuldsvermutung. Er weist sämtliche dieser Anschuldigungen kategorisch zurück. Die gerichtliche Prüfung muss nun klären, ob genügend Beweise für diese komplexen Vorwürfe vorliegen.

Warum Mallorca der richtige Ort für das Verfahren ist

Dass das Verfahren genau auf Mallorca geführt wird, ist aus rechtlicher und geografischer Sicht nachvollziehbar. Das ehemalige Paar lebte dort seit dem Jahr 2023. Da die mutmaßlichen Taten auf spanischem Hoheitsgebiet begangen worden sein sollen, ist Spanien gemäß den internationalen Rechtsabkommen für die Zuständigkeit verantwortlich. Dies verhindert Kompetenzgerangel zwischen den Staatsanwalteien beider Länder.

Zusätzlich spielt das spanische Strafrecht eine bedeutende Rolle in diesem Verfahren. Spanien verfügt über eines der strengsten Strafrechtssysteme in Europa, insbesondere im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen. Eine umfassende Gesetzesreform aus dem Jahr 2022 hat den Schutz erweitert. Diese Reform erfasst ausdrücklich auch Formen sexueller Gewalt, die im digitalen Raum stattfinden. Dies gibt den Ermittlungen in Bezug auf digitale Gewalt eine starke rechtliche Grundlage.

Erfolg für Ulmen vor dem Hamburger Gericht

Parallel zu den spanischen Ermittlungen gab es Entwicklungen in Deutschland. Erst in dieser Woche verbuchte Christian Ulmen einen juristischen Erfolg vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg. Das Gericht untersagte der Zeitschrift "Der Spiegel", den Eindruck zu erwecken, Ulmen habe mutmaßliche Deepfake-Videos seiner Ex-Frau hergestellt oder verbreitet. Richter urteilten, dass dafür ein ausreichender Mindestbestand an Beweistatsachen fehle.

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Auch bestimmte Zitate aus einer E-Mail von Christian Ulmen an seinen Anwalt dürfen nicht weiter veröffentlicht werden. Die Richter stufen diese als vertraulich ein. Andere Teile der Berichterstattung über die Vorwürfe bleiben jedoch zulässig. Dies zeigt, dass die Medienberichterstattung weiterhin genau auf die rechtlichen Rahmenbedingungen achten muss. Die Trennung von zulässiger Berichterstattung und unerlaubter Verleumdung bleibt ein zentrales Thema in diesem hochkarätigen Rechtsstreit.