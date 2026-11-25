Weil die Gerichte in Hamburg so überlastet sind, stehen hunderte Wohnungen - etwa nach Todesfällen - leer. Das beklagen alle Verbände der Hamburger Wohnungswirtschaft in einer gemeinsame Pressemitteilung. Erst nach einem Dreivierteljahr könnten Wohnungen demnach neu vermietet werden.

Rund 93 Prozent der Genossenschaften haben Probleme mit zu langen Verfahren bei Hamburg er Nachlass- und Amtsgerichten. Das geht aus einer aktuellen Umfrage unter den Vermietern des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen hervor.

Im Durchschnitt dauert ein Nachlassverfahren zurzeit 8,8 Monate und ein Räumungsverfahren 7 Monate. Gerichte leiten ein Nachlassverfahren etwa ein, wenn kein Erbe eines Mieters ermittelt werden kann. Während eines Räumungsverfahrens entscheidet ein Gericht darüber, ob ein gekündigter Mieter eine Wohnung verlassen muss. Derzeit führen die Hamburger Unternehmen, die im Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.

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V. sind, rund 650 Nachlass- und rund 360 Räumungsverfahren. Dadurch würden rund 750 Mietwohnungen blockiert und könnten nicht neu vermietet werden. Wohnungen, in denen eigentlich rund 1.500 Hamburgerinnen und Hamburger wohnen könnten. Eine Stellungnahme der Justizbehörde zu den Zahlen lag zunächst nicht vor.

"In Hamburg steht dringend benötigter Wohnraum leer, weil die Justiz nicht funktioniert", beklagt VNW-Direktor Andreas Breitner. Den Mietausfall durch die überlastete Justiz beziffert er auf 6,8 Millionen Euro. Das grenze an unterlassener Hilfeleistung und sei ein Affront gegenüber jenen, die oftmals über Monate eine Wohnung suchen, so Breitner. Je Wohnung entsteht den Unternehmen im Durchschnitt ein Mietausfall in Höhe von 5.900 Euro durch ein Nachlassverfahren.

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Bei einer Wohnung im Räumungsverfahren liegt der Mietausfall im Durchschnitt bei 6.600 Euro. Der Kritik angeschlossen haben sich der Immobilienverband Deutschland Nord in Hamburg, der BFW Landesverband Nord sowie Haus & Grund Hamburg.

"Das Thema betrifft alle Wohnungsunternehmen und ist nicht mehr hinnehmbar", sagt der Vorstandsvorsitzende des BFW Nord, Kay Brahmst. "Außerdem sind auch bei einigen Grundbuchämtern der Hamburger Amtsgerichte die Wartezeiten mitunter Monate lang, selbst wenn es um einfache Vorgänge geht.

"Und der Vorsitzende von Haus & Grund Hamburg, Torsten Flomm, sagt:"Zweieinhalb Monate, um festzustellen, dass das Gericht für einen Teil der Nachlassregelung nicht zuständig ist, ein weiterer Monat, um das dann auch zu beschließen und die Sache abzugeben, weitere bisher zwei Monate ohne ein Lebenszeichen des Gerichts, an das abgegeben wurde, und das alles ohne eine einzige Entscheidung in der Sache selbst. Es ist dramatisch, was da bei den Amtsgerichten passiert.

"Wenn Sie unsere Inhalte schätzen und diese häufiger in den Google-Schlagzeilen und in KI-Zusammenfassungen angezeigt bekommen möchten, dann legen Sie NDR.de doch als bevorzugte Quelle fest. Voraussetzung ist ein Google-Konto. Justiz in Hamburg: Richterverein kritisiert Belastung der GerichteDas Urteil im Prozess gegen den mutmaßlichen Pädokriminellen, der unter dem Pseudonym"White Tiger" online aufgetreten war, könnte im Dezember verkündet werden. Zverev wegen Klage von Ex-Freundin"nicht allzu besorgt" Der Weltranglistenerste hat sich am Rande der Davis-Cup-Finalrunde zur erneuten Klage seiner Ex-Freundin geäußert.

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Er sei"nicht allzu besorgt", so der Hamburger. Seit September 2026 ist die Straße am Hohenzollernring voll gesperrt. Laut Hamburg Wasser wird der Verkehr voraussichtlich Mitte Dezember wieder freigegeben.