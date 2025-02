Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck: Inspiration aus dem echten Leben

Die beliebte TV-Reihe „Eine mit Herz - Familiengeheimnisse“ mit Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck (Aglaia Szyszkowitz) zieht Inspiration aus dem Leben der pensionierten Gerichtsvollzieherin Claudia Giegler-Linden. Giegler-Linden schwärmt im Interview, wie gut die Schauspielerin die Rolle ausfüllt und wie real die Geschichten sind. Zudem erklärt sie, welche Eigenschaften wichtig für den Beruf der Gerichtsvollzieherin sind und beantwortet Fragen rund um das Thema Pfändung.

Das Erste zeigt am heutigen Freitag (14.2.) ab 20:15 Uhr einen neuen Film mit der gleichnamigen Gerichtsvollzieherin , allerdings unter anderem Titel: 'Eine mit Herz - Familiengeheimnisse'. Die Hauptdarstellerin bleibt gleich: Aglaia Szyszkowitz (57). Das reale Vorbild für ihre Rolle ist die inzwischen pensionierte Gerichtsvollzieherin Claudia Giegler-Linden . Giegler-Linden schwärmt im Interview mit spot on news: 'Die Hauptdarstellerin passt super - sie ist eins zu eins wie ich'.

Auch seien die erzählten Geschichten zum Teil sehr realistisch, in anderen Teilen merke man natürlich, dass es eine fiktive Reihe sei und einiges abgeändert werde. 'Alles in allem passt das aber schon sehr.'Giegler-Linden betont, dass für den Beruf der Gerichtsvollzieherin Menschlichkeit, ein dickes Fell und ein ruhiges Gemüt die wichtigsten Eigenschaften seien. Sie war jahrelang in diesem herausfordernden Job tätig und stand dabei oft zwischen den Fronten. 'Man sollte Menschen immer wie Menschen behandeln, egal welchen Beruf, sozialen Status oder sonst was sie haben', betont Giegler-Linden. Diese Einstellung half ihr, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. 'Wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder heraus. Das heißt, je nachdem wie man mit den Menschen umgeht, hat man es etwas schwerer oder auch etwas leichter', erklärt sie. Eine Kommunikation auf Augenhöhe war ihr immer besonders wichtig - dabei half manchmal sogar ihr kölscher Dialekt, wie sie sagt.Was viele nicht wissen: Schuldner sind nicht verpflichtet, einem Gerichtsvollzieher die Tür zu öffnen. 'Unter bestimmten Voraussetzungen kann aber eine Zwangsöffnung bei Gericht beantragt werden', erläutert die Expertin. Auch weitere Maßnahmen wie ein Durchsuchungsbeschluss oder sogar ein Haftbefehl bei verweigerter Vermögensauskunft seien möglich. Was alles gepfändet werden kann und was nicht, das ist im Paragrafen 811 der Zivilprozessordnung geregelt. Den kennt Giegler-Linden auswendig. 'Lebensnotwendige Gegenstände wie Kleidung, einfache Möbel, ein Kühlschrank oder auch ein Fernseher' sind tabu, erklärt sie. 'Dagegen dürfen wertvolle Gegenstände wie Schmuck, Elektronik und Fahrzeuge gepfändet werden, aber auch das Konto oder Lohn- und Sozialleistungen.





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fernsehen Gerichtsvollzieherin TV-Serie Aglaia Szyszkowitz Claudia Giegler-Linden „Eine Mit Herz - Familiengeheimnisse“ Pfändung Schulden

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vorschau: 'Eine mit Herz - Familiengeheimnisse' im ErstenIn 'Eine mit Herz - Familiengeheimnisse' (Das Erste) hat es die Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck mit einer verzweifelten Bäuerin zu tun. RTL zeigt den E...

Weiterlesen »

Amal Clooneys Mode-Regeln: Inspiration für Ihren KleiderschrankErfahren Sie, wie Amal Clooney, die Menschenrechtsanwältin und Ehefrau von George Clooney, ihren Stil zum Erfolg macht. Die drei großen Mode-Regeln, die Sie ausprobieren können.

Weiterlesen »

Jessica Simpson: Ihre Trennung ist die Inspiration für ihr neues AlbumJessica Simpson arbeitet an ihrem ersten Album seit 15 Jahren - offenbar verarbeitet sie dabei die Trennung von ihrem Mann.

Weiterlesen »

Diese Bücher waren Inspiration für großartige Videospiele und deswegen solltet ihr sie unbedingt lesen!Romanverfilmungen sind in Hollywood der Branchenstandard. Wenn es um Videospiel-Umsetzungen von Büchern geht, findet man aber deutlich weniger. Doch...

Weiterlesen »

Wird dieses Chanel-Haute-Couture-Brautkleid die Inspiration für die Hochzeitssaison 2025?Die vom Kreativstudio entworfene Haute-Couture-Kollektion war eine Hommage an die ikonischen Codes des Hauses. Heute wurde die Frühjahr/Sommer-2025-Show im Grand Palais in Paris präsentiert.

Weiterlesen »

Neuer Schuh-Trend: Mittelalterliche InspirationDer neue Schuhtrend ist vom Mittelalter inspiriert. Laufstegshows von Marc Jacobs und Lueder zeigten überproportional große Stiefel mit geschwungener Spitze sowie Satin-Pumps mit verlängerten Spitzen. Die Designs erinnern an die Schnabelschuhe, die im 14. Jahrhundert in Europa beliebt waren.

Weiterlesen »