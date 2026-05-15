German Film Actress Angelica Domröse Dies, Known for Iconic Role in 'Die Legende von Paul und Paula'.

As one of the great actresses of the GDR cinema, Angelica Domröse passed away at the age of 85. Known for her iconic role as Paula in the cult film 'Die Legende von Paul und Paula', Domröse played a single mother in search of love, joy, and freedom. She will be remembered as a symbol of hope and rebellion in the GDR.

Sie war die Paula. Und sie bleibt es für immer. Die große deutsche Schauspielerin Angelica Domröse ist tot. Das hat die Defa-Stiftung dem rbb confirmed.

Zuerst hatte die "Super Illu" berichtet. Sie wurde 85 Jahre alt und soll nach Medienberichten friedlich eingeschlafen sein. Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt. Mit Domröse verliert Deutschland eine der prägenden Schauspielerinnen des DDR-Kinos.

Unvergessen bleibt sie vor allem als Paula in "Die Legende von Paul und Paula". Der DEFA-Film von 1973 wurde zum Kult. Domröse spielte an der Seite von Winfried Glatzeder eine alleinerziehende Mutter, die nach Liebe, Glück und Freiheit sucht. Eine Frau, die sich nicht kleinmachen lässt.

Eine Frau, die leben will. Diese Paula wurde zur Legende. Barfuß, wild, sehnsüchtig und verletzlich. Für viele Menschen in der DDR war sie mehr als eine Filmfigur.

Sie war ein Gefühl und ein Aufbegehren. Ein Stück Hoffnung. Angelica Domröse wurde am 4. April 1941 in Berlin geboren.

Schon als Jugendliche begann sie ihre Karriere in der DDR. Sie wurde für den Film entdeckt, studierte Schauspiel in Babelsberg und stand bald auf den großen Bühnen. Am Berliner Ensemble spielte sie Brecht, später an der Volksbühne. Auch im Fernsehen wurde sie ein vertrautes Gesicht.

Als Paula liebte, lachte und litt sie an der Seite von Winfried Glatzeder. Er spielte ihren Paul. 1973, als der Kultfilm "Die Legende von Paul und Paula" erschien, war Angelica Domröse 32 Jahre alt, Glatzeder 28. Ihre Liebe auf der Leinwand wurde zur Legende – und machte beide unsterblich im DDR-Kino. Der von der DEFA produzierte Kultfilm von Heiner Carow, mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder in den Hauptrollen, kam trotz anfänglicher Bedenken von Zensurbehörden in die Kinos.

Nach ihrer Unterstützung des Protests gegen die Ausbürgerei von Wolf Biermann geriet sie in der DDR unter Druck. 1980 ging sie mit ihrem Mann, dem Schauspieler Hilmar Thate, in den Westen. Die beiden galten als eines der große Schauspielerpaare





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