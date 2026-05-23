German Filmmakers Thrilled in Cannes, Refined Movies Spark Kudos

The 79th Cannes Film Festival crowned the winner with a thrilling twist - the Golden Palme headed to Romania, marking a triumph for the nation's cinematic achievements. A surge of joy was palpable in a packed Palais du Festival, as Cristian Mungiu's film "Fjord" received critical acclaim and the coveted award.

Die Spannung an der Croisette war kaum auszuhalten! Die Goldene Palme des 79. Film festival in Cannes für den besten Film ist vergeben – und sie geht nach Rumänien!

Aber: Auch die deutsche Filmbranche darf sich über Auszeichnungen freuen. Riesiger Jubel im mit 2309 Zuschauern voll besetzten großen Kinosaal des Palais du Festival in Cannes. Der Film "Fjord" von Cristian Mungiu (58) ist mit der Goldenen Palme ausgezeichnet worden. Es ist bereits der zweite Erfolg des rumänischen Filmemachers in Cannes.

Bereits 2007 gewann er mit seinem Drama "4 Monate, 3 Wochen und 2 Tage". Jetzt war er so überwältigt, dass er sich glatt bei Film-Ikone Tilda Swinton (65) mit tiefer Verbeugung und festem Handkuss bedankte. Wer bei "Ford" erstmal auf dem Schlauch steht, kennt vielleicht den Hauptdarsteller: Sebastian Stan (43). Der hat schon eine Menge Hollywoodfilme gemacht, vor allem aber sorgte er vor zwei Jahren mit seiner Darstellung des jungen Donald Trump in "The Apprentice" für Aufsehen im Kino.

In "Fjord" spielen Stan und die norwegische Superstar Renate Reinsve (38) ein streng religiöses rumänisch-norwegisches Ehepaar, das mit seinen fünf Kindern in ein abgelegenes norwegisches Dorf gezogen ist. Als bei ihrer Tochter Verletzungen festgestellt werden, geraten die Eltern unter Verdacht, ihr Kind körperlich misshandelt zu haben. Schwer auszuhalten, aber grandios gespielt. Pawel Pawlikowski (68, l.

), Sandra Hüller (48) und August Diehl (50) bei der Premiere ihres Films "Fatherland" in Cannes. Der Kinostart in Deutschland ist für Ende September geplan





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