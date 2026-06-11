German Football Team Feels at Home in North Carolina's Winston-Salem

The German football team, which has been in the Winston-Salem (North Carolina) quarter for the World Cup, expresses satisfaction with the short distances and the peaceful environment. They also mention the possibility of bringing a pet to the group.

Bei der Heim-EM vor zwei Jahren war "Ringo", ein Kanarienvogel mit Vokuhila-Frisur, der heimliche Star im DFB-Camp. Und dieses Mal? Seit Wochenanfang ist die deutsche Mannschaft im WM-Quartier in Winston-Salem ( North Carolina ).

Und fühlt sich bereits wohl. Vor allem die kurzen Wege schätzen alle sehr. Meistens legt das Team die Strecke vom Hotel "The Graylyn Estate" bis zum Trainingsplatz in rund zehn Minuten mit dem Fahrrad zurück. Fehlt nur noch ein Haustier oder ein Maskottchen, wie eben "Ringo", nach dem 2024 sogar die Whatsapp-Gruppe der Spieler benannt worden war.

Darüber, was noch im Camp fehle, und über die Haustier-Suche sagt David Raum (28) mit einem Augenzwinkern: "Wir sind ja hier in der Natur, vielleicht läuft uns irgendwas zu. Ich habe hier schon ein paar Eichhörnchen gesehen. Ich muss mal Jofragen, dem fällt schon was ein, vielleicht will er auch einen Baum fällen. Aber ich weiß nicht, ob wir da Probleme kriegen.

Wir haben morgen einen halben freien Tag. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja ein bisschen rum.

". Ansonsten kann Raum bisher nur Gutes über das Camp berichten. So sagt er: "Es ist sehr ruhig und ein echtes Kontrastprogramm zu Chicago davor, wo wir echt viel auch rausgegangen sind, direkt in der City waren. Hier haben wir, glaube ich, viel Zeit für uns.

Wir haben einen Basketballcourt, eine Tischtennisplatte, eine Players-Lounge und zwei Leinwände, wo man abends auch mal gemeinsam einen Film schauen kann. Insgesamt ist alles darauf ausgelegt, dass wir als Gruppe noch mehr zusammenwachsen.

". Und nach den Spielen gibt es ja auch noch Besuch, wenn die Familien und Partnerinnen ins WM-Quartier kommen können. Montag ist die erste Chance dazu – bestenfalls nach einem Sieg im deutschen Eröffnungsspiel am Sonntag gegen Curaçao (19 Uhr deutscher Zeit/live ARD, MagentaTV und Liveticker bei BILD.de) ..





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