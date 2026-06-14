The German Foreign Policy is facing criticism for its lack of clear statements on Gaza and Iran, as the UN vote approaches. The country's focus on Ukraine and Russia has led to expectations of strong words on these issues, while other nations are looking for clarity on Gaza and Iran. The UN vote has resulted in a deadlock, with the majority of UN members recognizing Palestine as a state and supporting the idea that military force can only be used in response to a military attack from another state, not as a threat.

Während sich die deutsche Außenpolitik auf die Ukraine und Russland konzentriert, erwarten viele Staaten klare Worte zu Gaza und Iran . Die Abstimmung bei den UN wurde zur Quittung.

Eine Kolumne. Von den auf zwei Jahre begrenzten nichtständigen Sitzen ohne Vetorecht entfallen auf westliche Staaten drei Sitze (einer speziell für Osteuropa). Lateinamerika und selbst Asien müssen sich hingegen mit jeweils zwei Sitzen begnügen. Afrika bekommt nur einen Sitz.

Und das, obwohl schon bei den ständigen Sitzen mit Vetorecht Insofern war klar, dass die Mehrheit der UN diese Woche zwei Länder Europas gewählt hat, die eher ein offenes Ohr für die Interessen des globalen Südens haben, wenn man denn schon gezwungen ist, europäische Länder zu wählen. Noch zwei Tage vor der Wahl hat sich CDU-Außenminister Johann Wadephul in einer UN-Rede in dieser Hinsicht stur gestellt. Er betonte zwar, man habe im Sudan, Libyen und Haiti geholfen.

Doch bei den großen Themen geht Wadephul nicht auf den globalen Süden zu. Er verurteilt zwar die "Aggression" und die "andauernden russischen Angriffe" auf die Ukraine. Den Angriff der Palästina als Staat an. Und die Mehrheit folgt der Einschätzung, dass militärische Gewalt, wenn sie nicht durch den UN-Sicherheitsrat autorisiert ist, nur ergriffen werden kann als Reaktion auf einen bewaffneten Angriff eines anderen Staates.

Drohungen reichen nicht. Hinzu kommt: Das Gewaltverbot der UN-Charta schütze auch Staaten wie Iran, die sich selbst nicht an das Völkerrecht halten und schwerwiegende Völkerrechtsverletzungen begehen. Als völkerrechtswidrig zu bezeichnen. Selbst der Bundespräsident und ehemalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat das inzwischen gefordert – pikanterweise in einer Rede im Auswärtigen Amt.

All das zeigt: Das Selbstbild der deutschen Außenpolitik und das Fremdbild passen nicht mehr zusammen. Mehr noch: Deutschland hat das Verständnis für die globalen Realitäten verloren und spielt deshalb in der Weltpolitik keine Rolle mehr. Die Verwunderung Wadephuls über seine Niederlage lässt das deutlich werden, ebenso die Schuldzuweisungen an Russland und vor allem der Satz: "Ich habe mir persönlich nichts vorzuwerfen.

" Doch tatsächlich ist Berlin nicht in eine Abseitsfalle gelaufen, sondern hat sich selbst ins Abseits gespielt. Die Politik Deutschlands überzeugt die Mehrheit der Welt einfach nicht. Das ist schlecht für eine Exportnation. Den 193 UN-Mitgliedern steht ein Land wie Portugal, das den Sitz nun statt Deutschland bekommt, viel näher.

Portugal erkennt Palästina als Staat an und teilt mit gleich fünf Ländern des globalen Südens die Amtssprache, darunter Brasilien, Angola und Mosambik. Zudem hat Lissabon immerhin festgelegt, der portugiesische Luftwaffen-Stützpunkt Lajes auf den Azoren dürfe von den USA nur UN-konform "als Antwort" auf einen Angriff, also nur als "eine Form der Vergeltung, als Verteidigung" genutzt werden.

Und Österreich, das ebenfalls gewählt wurde, ist ein kleines Land mit einer langen Tradition als internationaler Vermittler, Sitz zahlreicher internationaler Organisationen, darunter auch die UN, die neben New York, Genf und Nairobi ihren offiziellen Sitz in Wien hat. Doch Deutschland hat nicht gegen Österreich verloren, sondern gegen sich selbst. Dass ausgerechnet die grüne Ex-Außenministerin Annalena Baerbock, die deutsche Vordenkerin von Wadephuls Außenpolitik, als Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Niederlage Deutschlands verkünden musste, ist eine zusätzliche Ironie der Geschichte





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