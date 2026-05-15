German Handball National Team vs Denmark: A Must-Watch Matchup

The German Handball National Team will face Denmark in a crucial match, with both teams aiming to secure their spot in the upcoming World Championship. The match will take place on Friday, with the first game starting at 19.30 in Copenhagen. The German team has been waiting for a win against Denmark for over a decade, and the coach is optimistic about the upcoming match. The Danish team is known for their strong lineup, and the match promises to be an exciting one.

Die Vereine pausieren, die Nationen sind dran. Während einige Teams noch in der WM-Qualifikation stecken, wartet auf die deutsche Handball-Nationalmannschaft ein absoluter Kracher. Am Wochenende trifft die DHB-Auswahl gleich zweimal auf Welt- und Europameister Dänemark.

Die erste Partie steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Kopenhagen. Ungewöhnter Sender, allerdings kostenlos! Sie können am Freitag beim Handball-Fest der beiden Top-Nationen live dabei sein. Das Spiel in Kopenhagen läuft live bei ProSieben.

Die Übertragung beginnt direkt nach der Eishockey-WM um 19 Uhr. Anwurf ist dann um 19.30 Uhr. Alle Deutschland-Partien werden zudem live übertragen. Seit zehn Jahren wartet das deutsche Team auf einen Sieg gegen die Übermacht aus Dänemark.

Dennoch freut sich Bundestrainer Alfred Gislason (66) sehr auf die Aufgabe: „Dänemark und wir werden eine der letzten Gelegenheiten nutzen, um rund um den Stamm der jeweiligen Teams noch einmal etwas zu testen.

“ Im kommenden Januar steigt die WM 2027 im eigenen Land. Der Isländer weiter: „Spiele gegen Top-Mannschaften zu haben, ist für uns sehr wichtig. Unter schwierigen Bedingungen können wir am besten lernen. Und dafür gibt es aktuell keinen besseren Gegner als Dänemark.

“ Das stimmt. Die Dänen sind in jedem Kaderteil weltklasse besetzt. Erst im Finale der EM im Januar durfte das deutsche Team hautnah erleben. Damals unterlag die Mannschaft gegen den Nachbarn mit 34:27.

Mit Blick auf den Kader erklärte Ingo Meckes, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes: „Wir haben etwas mehr Bewegung im Aufgebot, als wir uns das gewünscht haben, aber das hat auch gute Seiten, denn wieder können sich neue Kräfte in der Nationalmannschaft zeigen.

“ Spieler wie Jannik Kohlbacher, Rune Dahmke, Lukas Mertens oder der verletzte Julian Köster fehlen im Aufgebot. Trotzdem soll in Kopenhagen am Freitag eine starke Leistung her





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