The German Football Association (DFB) opened the German House of Soccer in Manhattan, a 2000-square-meter event location for five weeks with up to 750 visitors daily. The project aims to present German football in the USA and serve as a meeting place for fans from around the world, not just Germans. The DFB invites football fans from all over the world to the relaxed German House of Soccer in Manhattan, hoping someone will come. Is it a grandiose idea or a good one? There are even Antonio-Rüdiger toothbrushes.
Fußballgucken auf DFB -Hockern in schwarz, rot und gold: Fans im German House of Soccer, hier noch am Abend vor der offiziellen Eröffnung. Der DFB hat in Manhattan das "German House of Soccer" eröffnet, eine 2000 Quadratmeter große Event-Location für fünf Wochen mit bis zu 750 Besuchern täglich.
Das Projekt soll den deutschen Fußball in den USA präsentieren und als Begegnungsstätte für Fans aus aller Welt dienen, nicht nur für Deutsche. Der DFB lädt Fußballfans aus aller Welt ins lässige "German House of Soccer" in Manhattan – und hofft nun, dass jemand kommt. Größenwahn oder gute Idee? Immerhin gibt es Antonio-Rüdiger-Zahnbürsten.ist gekommen, um ein Bier zu zapfen.
Er erweist sich als der zweifellos richtige Mann für diesen Job, denn er weiß, das Flüssige muss ins Runde. Das Glas ist also bald voll, die Menge applaudiert. Und damit ist das "German House of Soccer" ingerade beim WM-Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt repräsentiert, was sicherlich zu seinen angenehmsten Aufgaben gehörte. Das Aztekenstadion, sagt er, sei "ein Tempel des Fußballs".
Er selbst hat dort 1986 im WM-Finale gegen Argentinien vor 114 600 Zuschauern ins Tor getroffen. Und auch wenn das Ergebnis für die Deutschen am Ende nicht stimmte, Völler hegt dieses Spiel offenbar im Kreis seiner schönsten Erinnerungen. Diesmal traf er in Mexiko Nery Pumpido, den damaligen Torhüter der Argentinier.
"Er ist ein bisschen älter geworden und ein bisschen kräftiger, aber wir haben schön schwadroniert", sagt Völler. Vor der Fußball-WM gibt Harald Schmidt der DFB-Elf Überlebenstipps für Amerika, spricht über Uli Hoeneß beim Schneeschippen und Franck Ribéry in der Bibliothek – und einen Bundestrainer, der kommuniziert wie der Bundeskanzler. Der Sportdirektor an diesem Abend in New York so zuhört, gewinnt man den Eindruck, dass er am liebsten noch ein paar Tage in Mexiko geblieben wäre.
Aber er hat eben noch andere Verpflichtungen. Und dass er es zwischen dem ersten Spiel der Deutschen in Houston, dem Teamquartier in Winston-Salem und dem Aztekenstadion auch noch kurz nach Manhattan geschafft hat, um ein Bier zu zapfen, das unterstreicht, wie viel Bedeutung der DFB diesem German House of Soccer, kurz, GHoS zumisst. Der Deutsche Fußball-Bund betritt damit nach eigenen Angaben Neuland. Auch kein anderer WM-Teilnehmer habe jemals etwas Vergleichbares in dieser Größenordnung versucht, heißt es.
Daraus ergeben sich zwei mögliche Schlussfolgerungen: Entweder hatte kein anderes Land bislang solch eine gute Idee. Oder es liegt eben daran, dass es gar keine so gute Idee ist, eine 2000 Quadratmeter große Event-Location im New Yorker Stadtteil Chelsea für fünf Wochen anzumieten und darauf zu vertrauen, dass die weltberühmte amerikanische Fußballbegeisterung möglichst jeden Abend bis zu 750 Besucher hier hereinspült, die gemeinsam Fußball gucken, Bitburger trinken und Brezel essen wollen.
Welche der beiden Möglichkeiten zutrifft, wird man wohl erst in der Endabrechnung sehen. Am ersten Abend jedenfalls zeigen sich die Deutschen in New York von ihrer besten Seite. Der Laden ist voll, die Stimmung heiter bis ausgelassen, und es wird schnell klar, dass Völler nicht in erster Linie in seiner Funktion als Sportdirektor zu dieser Eröffnung gekommen ist, sondern eher in seiner offensichtlich auch international bekannten Rolle als Rudi der Nation.
Und so entwickelt sich, während nun Andreas Rettig, der DFB-Geschäftsführer Sport, die Aufgabe am Zapfhahn übernimmt, ein interessanter Wettbewerb: Bei welcher Attraktion bildet sich die längere Warteschlange? Freibier mit Rettig oder Selfie mit Rudi? Vermutlich ist es ein Unentschieden.
"A piece of home. In the heart of Manhattan", steht hier überall. Das ist der Anspruch. Konkrete Zahlen werden nicht genannt, aber wer die Mietpreise im Herzen Manhattans kennt, der ahnt, dass man mit dem Budget, das der DFB für dieses Projekt bereitgestellt hat, zu Hause in Deutschland allerlei Nachwuchsakademien modernisieren oder Bolzplätze bauen könnte.
Der Größenwahndebatte werden sich die Organisatoren wohl unweigerlich stellen müssen, vor allem dann, wenn es nicht so läuft. Auf der anderen Seite darf man nicht unterschätzen, dass sich hier auch bei der Gegenfinanzierung mehr Spielräume bieten. Der Eintritt zum GHoS ist grundsätzlich frei. Aber wenn nicht gerade Völler und Rettig ein Eröffnungsfässchen anzapften, dann kostet der Becher deutsches Bier zehn Dollar.
In New York gilt das als ein relativ moderater Preis. Ob es sich am Ende gelohnt haben wird, sagt der DFB-Generalsekretär Holger Blask, sei allerdings keine reine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
"Es geht darum, den deutschen Fußball in denzu präsentieren. " Blask spricht auf der Bühne nicht von Ungefähr auf Englisch, denn dieser Ort ist nicht unbedingt angelehnt am Konzept des Deutschen Hauses bei Olympischen Spielen, wo die Deutschen in der Regel weitestgehend unter sich bleiben. Beim GHoS geht es um mehr, es soll eine Begegnungsstätte für Fans aus aller Welt sein
German House Of Soccer Manhattan Football Beer Football Fans German Football Presentation Meeting Place DFB German Football Association Antonio-Rüdiger Football Match Bitburger Brezel Harald Schmidt Uli Hoeneß Frank Ribéry Bundescoach Sportdirektor German Football In The USA German Football Fans German Football Presentation German Football Meeting Place German Football Fans In New York German Football Fans In Manhattan German Football Fans In New York City German Football Fans In Chelsea German Football Fans In Manhattan New York German Football Fans In New York City Manhattan German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German Football Fans German Football Fans In New York City Manhattan Chelsea New York USA German
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
German National Team Players Discuss WM, Curacao, and Political TensionsGerman National Team players Jonathan Tah and Nico Schlotterbeck discuss their thoughts on the upcoming World Cup, their assessment of Curacao, and the political tensions surrounding the tournament.
Read more »
Stars in German WM-Quartier: Life Inside the 'Graylyn Estate'A behind-the-scenes look at the daily life of the German national team players in the Winston-Salem, North Carolina, WM-Quartier, with exclusive footage and insights into their living conditions, training routines, and social activities.
Read more »
Knicks feiern historischen Finals‑Sieg, doch das Fest in Manhattan gerät aus den FugenNach einem dramatischen 107:106 Sieg der New York Knicks über die San Antonio Spurs eskalierte die Freude in Manhattan zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei 56 Festnahmen meldete. Der Vorstoß der Fans, von Feuerwerk bis Eierwurf, wirft ein Schlaglicht auf die dunklen Seiten leidenschaftlicher Sportbegeisterung.
Read more »
'Die Mannschaft brennt': Völler glaubt an guten AuftaktDer DFB eröffnet in New York das German House of Soccer. Die Führungsetage blickt aufs Turnier voraus.
Read more »