German Jazz Trophy 2027: Wolfgang Schmid erhält Lebenswerkpreis

Die German Jazz Trophy 2027 geht an Bassist Wolfgang Schmid. Die Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank BW ehrt seinen Beitrag zum Jazz mit 15.000 Euro.

Die German Jazz Trophy 2027 wird posthum an den E-Bassisten Wolfgang Schmid verliehen. Die Auszeichnung ehrt das gesamte Lebenswerk des 1948 in Stuttgart geborenen Künstlers. Die Preisverleihung findet als Auftakt der Jazz Open Stuttgart 2027 am 30. Juni 2027 um 19:00 Uhr im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart statt.

Wolfgang Schmid Ehre für sein Lebenswerk

Die German Jazz Trophy ist mit 15.000 Euro dotiert. Der Geldpreis wird durch eine Statue des Stuttgarter Bildhauers Otto Hajek ergänzt. Verliehen wird die Auszeichnung von der Stiftung Kunst und Kultur der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Partner bei der Vergabe sind die neue musikzeitung und JazzZeitung.de.

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Die Jury begründet die Wahl mit dem Motto Ein Leben für den Jazz. Martin Buch, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Baden-Württemberg und Mitglied der Jury, hob die Bedeutung Schmid hervor. Er habe den elektrischen Bass über Jahrzehnte als klangprägendes und virtuos Instrument im Jazz etabliert. Schmid habe Generationen von Musikerinnen und Musikern inspiriert.

Bedeutung der German Jazz Trophy seit 2001

Die German Jazz Trophy zeichnet seit 2001 Musikerinnen und Musiker aus. Sie würdigt Persönlichkeiten, die dem Jazz neue Impulse gegeben haben. Der Preis fördert den Stellenwert der Musikrichtung über Generationen hinweg. Im Mittelpunkt steht dabei die internationale und generationenübergreifende Vielfalt des Jazz.

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Martin Buch betonte, dass die Auszeichnung deutschlandweit eine besondere Ehrung darstellt. Sie mache sichtbar, wie vielfältig Jazz sein kann. Gerade Musikrichtungen, die nicht im Mittelpunkt kommerziellen Erfolgs stehen, benötigen Freiräume für Kreativität. Die Förderung der Stiftung soll diese künstlerische Entwicklung unterstützen.

Wolfgang Schmid Karriere und musikalische Erfolge

Wolfgang Schmid wurde am 11. November 1948 in Stuttgart geboren. Ab 1958 sang er bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. Ein Jahr später begann er bei Stephan Malek Gitarre zu lernen. Zwischen 1962 und 1970 war er Gitarrist, Sänger und Bandleader der Soulband The Dynamites. Seine musikalische Laufbahn führte ihn von Stuttgart in die ganze Welt.

Zwischen 1968 und 1972 spielte er als Bassist bei Dieter Seelow. Zugleich arbeitete er als Toningenieur in den Jankowski-Studios in Stuttgart. Tourneen und Festivalauftritte führten ihn rund um den Erdball. Seine furiose Spielweise und stilistische Vielfalt brachten ihm in den USA und Deutschland mehrfach Auszeichnungen als Bassplayer of the Year ein.

Ausbildung und Wirkung bis heute

Wolfgang Schmid war eine zentrale Figur in Klaus Doldingers Jazzrock-Gruppe PASSPORT. Er trat auch bei den German Jazz Masters mit Wolfgang Dauner und Klaus Doldinger auf. Darüber hinaus tourte er mit Billy Cobham, Dave Grusin und Lee Ritenour. Bis 2019 lehrte er Jazz- und Popmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart.

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2016 wurde er zum Professor ernannt. Seine pädagogische Arbeit prägte viele junge Musiker. Seit 2010 ist er musikalischer Leiter der inklusiven Theatergruppe Die Rapsoden. Als Produzent, Komponist und Musical Director wirkte er an über 400 Alben mit. Bands wie Wolfhound, Kick und Paradox sowie Projekte wie Superdrumming und Manaus hat er initiiert. Die Preisverleihung 2027 würdigt diese umfassende künstlerische Leistung offiziell.