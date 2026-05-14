German Live-Industry Demands Strict Regulations Against Ticket Resale

The German live-industry is calling for stricter laws to combat the growing ticket resale market. The industry is concerned about the rapid ticket sales on secondary platforms, often facilitated by automated software, known as bots. These bots can quickly secure tickets before fans have a chance to purchase them, leading to price hikes of up to 250% and making concerts unaffordable for many fans. The industry is also concerned about the lack of transparency and the involvement of professional ticket resellers in the resale market.

In einem offenen Brief fordert die deutsche Live-Branche schärfere Gesetze gegen den ausufernden Ticket-Zweitmarkt. Das Problem kennen viele Konzertfans: Begehrte Shows sind nach Minuten ausverkauft.

Kurz darauf tauchen die Tickets zu deutlich höheren Preisen auf Weiterverkaufsplattformen wieder auf. Die Branche kritisiert professionelle Händler, die Konzertkarten in großen Mengen aufkaufen – oft mithilfe automatisierter Software, sogenannter Bots. Diese Programme sind in der Lage, innerhalb von Sekunden zahlreiche Tickets zu sichern, noch bevor normale Fans überhaupt eine Chance haben. Anschließend werden die Karten mit teils massiven Aufschlägen weiterverkauft.

Nach Angaben der Initiatoren sind Preissteigerungen von 250 Prozent und mehr keine Seltenheit. Für viele Fans werden Konzerte dadurch unerschwinglich. Gleichzeitig profitieren weder die Künstler noch die Veranstalter von diesen Einnahmen – das Geld landet ausschließlich bei den Zwischenhändlern. Die Branche fordert deshalb konkrete gesetzliche Maßnahmen.

Dazu gehören eine Preisobergrenze für den Weiterverkauf, die bei maximal 25 Prozent über dem ursprünglichen Ticketpreis liegen soll. Außerdem sollen sogenannte Leerverkäufe verboten werden – also das Anbieten von Tickets, die der Verkäufer noch gar nicht besitzt. Auch automatische Software, um massenhaft Tickets zu verkaufen, soll verboten werden. Zusätzlich fordern die Initiatoren mehr Transparenz auf den Plattformen: Gewerbliche Anbieter dürften sich künftig nicht mehr als Privatverkäufer ausgeben.

Die Forderungen richten sich direkt an die Bundesregierung, die bereits angekündigt hat, den Ticketzweitmarkt stärker regulieren zu wollen, um Verbraucher besser vor überhöhten Preisen und betrügerischen Praktiken zu schützen





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