German Man, 32, Seriously Injured in Brutal Attack on Mallorca

A German man, 32, was seriously injured in a brutal attack in an apartment hotel on the Playa de Palma in Mallorca. The man was found severely injured in his hotel room by his friend at 3.20 am. The friend initially thought it was a result of a fall and called the ambulance. However, it was later discovered that the injuries were not consistent with a fall. The man was bleeding heavily on his head and was conscious but unable to speak. The police suspect that the attack was carried out by Germans. However, there is no official confirmation yet.

Am Ballermann ist ein Deutscher (32) offenbar Opfer einer brutalen Attack e geworden. Der Mann wurde in der Nacht zu Montag schwer verletzt in einem Aparthotel an der Playa de Palma auf Mallorca entdeckt.

Gegen 3.20 Uhr fand ein Freund den 32-Jährigen blutüberströmt im gemeinsamen Zimmer eines Hotels in der Straße Trasimè am. Zunächst war der Freund von einem schweren Sturz ausgegangen und alarmierte sofort den Rettungsdienst. Doch schnell wurde klar: Die Verletzungen passten nicht zu einem Unfall. Nach Angaben der Ersthelfer blutete der Deutsche stark am Kopf.

Er war zwar bei Bewusstsein, konnte jedoch nicht sprechen. Wegen der schweren Verletzungen alarmierten sie sofort den Notarzt und die Polizei. Die Polizei geht davon aus: Der 32-Jährige wurde kurz zuvor auf der Straße brutal überfallen. Nach ersten Erkenntnissen könnten Deutsche an der Attacke beteiligt gewesen sein.

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch nicht. Dem Schwerverletzten war es offenbar noch gelungen, sich nach dem Angriff aus eigener Kraft bis in sein Hotel zu schleppen. Dort brach er schließlich zusammen





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