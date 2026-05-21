German National Team Squad for World Cup 2026: Who's in and Who's Out

The German national team squad for the World Cup 2026 has been announced, with several notable inclusions and exclusions. Notable inclusions include Bayern Munich midfielder Aleksandar Pavlović, Eintracht Frankfurt defender Nathaniel Brown, and Borussia Dortmund star Nico Schlotterbeck. Notable exclusions include Borussia Dortmund star Karim Adeyemi, who was not selected for the World Cup, and Bayern Munich star Jamal Musiala, who was included in the squad. The squad also includes several other Bundesliga stars, such as Robert Andrich, Chris Führich, Niclas Füllkrug, and Robin Koch.

Heute wissen die Fans, welche deutschen Nationalspieler Bundestrainer Julian Nagelsmann mit zurkeine neuen MeldungenNach BILD-Informationen nimmt Nagelsmann BVB-Star Karim Adeyemi (24) nicht mit zur WM.

Der Offensivspieler wurde bereits bei den letzten Testspielen gegen Ghana und die Schweiz nicht berücksichtigt. Nun die bittere Nachricht für Adeyemi, dass es auch für die WM nicht gereicht hat. Der nächste Bayern-Star ist nun offiziell. Mittelfeld-Star Aleksandar Pavlović (22) wird bei der WM im Kader stehen.

Nagelsmann über den Münchner: „Du bist auch positiv ein super verrückter Typ. Einer der wenigen Spieler, die mich immer noch siezen, obwohl ich dir hundertmal das Du angeboten habe.

“Auch Eintracht Frankfurt hat einen WM-Fahrer. Nathaniel Brown (22) wird im DFB-Kader der Weltmeisterschaft 2026 sein. Der Bundestrainer über den Verteidiger, der bislang drei Länderspiele absolviert hat: „Manchmal glaube ich, du weißt selber nicht, wie gut du bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen.

“Auch Jamie Leweling (25) wurde vom Bundestrainer für die Weltmeisterschaft nominiert. Was Nagelsmann am meisten an dem Angreifer beeindruckt?

„Die Fähigkeit, immer ins Eins-gegen-Eins zu gehen. Du bist einer der Spieler in der Bundesliga, der immer etwas kreieren möchte“, so der Bundestrainer. Der nächste im Bunde: Jamal Musiala (23). Nagelsmann über den Offensiv-Künstler: „Deine Bedeutung für diese Gruppe ist außergewöhnlich groß.

Du kannst Spiele, sogar Turniere mit wenigen Aktionen mitentscheiden. Du bist ein Spieler, der uns definitiv zu ganz viel Erfolg verhelfen kann.

“Viele WM-Fahrer sickerten bereits durch, einige sind jetzt schon vom DFB offiziell verkündet. Vielen Spielern musste Nagelsmann aber auch absagen. Robert Andrich (31/Leverkusen), Chris Führich (28/Stuttgart), Niclas Füllkrug (33/AC Mailand), Robin Koch (29/Eintracht), Jonathan Burkardt (25/Eintracht), Noah Atubolu (23/Freiburg), Yann Aurel Bisseck (25/Inter Mailand), Maximilian Mittelstädt (29/Stuttgart), Josha Vagnoman (25/Stuttgart), Tim Kleindienst (30/Gladbach/laut Sky)21.05.2026 - 08:36 UhrAuch Kai Havertz (26) darf mit zur Weltmeisterschaft. Der gebürtige Aachener, der gerade frisch mit Arsenal englischer Meister wurde, ist einer der glücklichen WM-Fahrer.

Auf Instagram findet Nagelsmann sehr nette Worte über Havertz: „Ich habe dir schon oft gesagt, was ich von dir als Spieler halte und was du für eine Bedeutung du für uns hast. Du verkörperst Geschwindigkeit, Kreativität, Mannschaftsdienlichkeit, extreme defensive Verlässlichkeit, eine gute Gier in beide Richtungen. Als Mensch bin ich immer wieder begeistert von dir, wenn wir telefonieren, weil du extrem offen bist, extrem verlässlich im Feedback.

“Und der nächste ist fix: BVB-Star Nico Schlotterbeck (26) ist auch in Nordamerika dabei. In dem Instagram-Clip sagt Nagelsmann: „Unsere Qualitäten auf dem Platz sind deutlich größer, wenn du spielst.

“ Bei der WM in Nordamerika soll er die Verteidigung anführen und das DFB-Team bis weit ins Turnier führen. Auch er darf mitfahren: Deniz Undav (29) wurde offiziell vom DFB auf Instagram für die WM 2026 angekündigt. Die Nominierungs-Kampagne unter dem Motto „Träume“ startete heute Morgen nicht mit einem Spieler. Den Auftakt machte Rudi Völler (66): DFB-Sportdirektor, WM-Held von 1990, Legende.

In dem knapp einminütigen Clip sind Fotos aus Völlers aktiver Karriere zu sehen, dazu ein Kinderbild. Dann kommt Nagelsmann zu Wort: „Alle Menschen, mit denen ich über dich spreche, fragen mich immer das gleiche: ‚Ja wie ist er denn wirklich der Rudi Völler? So wie er sich öffentlich gibt?

' Und ich kann zu 100 Prozent sagen: ‚Du bist genau so, wie du dich öffentlich gibst. Ein ganz lieber, herzlicher aber ganz normaler Typ. '





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