German National Team vs Curaçao: Live Stream, TV, ARD, Sportschau

The German National Team will start their World Cup campaign against Curaçao on Sunday. The match will be broadcast live on TV. You can also watch it on sportschau.de and in the ARD Mediathek. Esther Sedlaczek will be the moderator, Bastian Schweinsteiger will be an expert. You can also watch the match in the stream. Johannes B. Kerner and Laura Wontorra will be the moderators, Mats Hummels, Thomas Müller and Jürgen Klopp will be the experts.

Am heutigen Sonntag beginnt auch für die deutsche Nationalmannschaft das Turnier, zum Auftakt geht es für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Curaçao . Die Partie sehen Sie live im TV.an diesem Sonntagabend sehen Sie im Free-TV live bei der ARD , bei sportschau.de sowie in der ARD -Mediathek.

Dort übernimmt Esther Sedlaczek die Moderation, Bastian Schweinsteiger ist als Experte im Einsatz. Tom Bartels ist Kommentator. können sie die Begegnung ebenfalls im Stream sehen. Johannes B. Kerner und Laura Wontorra moderieren, Mats Hummels, Thomas Müller und Jürgen Klopp stehen ihnen als Experten zur Seite. Live-Ticker bei SPORTBILD.d





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