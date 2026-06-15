German News: Basketball Stars Extend Contracts, Players Depart

This news article highlights the extended contracts and departures of notable basketball players in Germany. It includes the news of Pleiß, who has renewed his contract with Rasta, and Ivey, who has left Würzburg and is rumored to be joining the Towers.

Sensation. Denn der zweifache Euroleague -Sieger hatte sich zu Saisonbeginn beim FC Bayern fitgehalten und wurde auch bei Vizemeister Ratiopharm Ulm gehandelt. Stattdessen landete der 109-fache Nationalspieler aber im beschaulichen Oldenburger Münsterland.

Und da gefiel es ihm offenbar ziemlich gut. Die gute Nachricht für die Easycredit und die noch bessere für Vechta: Pleiß hat seinen Vertrag bei Rasta um ein Jahr verlängert!

"Der Klub und die Fans haben mich mit offenen Armen empfangen und immer zu uns als Mannschaft gestanden", wird der 2,18 Meter große Center in der offiziellen Mitteilung zitiert. "Rasta ist ein Klub, der den Nachwuchs fördert und ein familiäres Miteinander lebt. Ich denke, dass ich hier mit meiner Erfahrung und meinem Charakter einen guten Beitrag leisten kann. Ich bin ein kommunikativer Mensch und suche öfter mal mit jungen Spielern das Gespräch.

Im Endeffekt geht es um eine professionelle Einstellung. Niemand sollte sich mit dem Status Quo zufrieden geben und deshalb täglich an seinen Defiziten arbeiten.

" Pleiß erreichte mit der Monster-Offensive der Vechtaer die Playoffs und scheiterte im Viertelfinale erst in Spiel fünf an Favorit Alba Berlin. In Spiel drei gelangen dem ehemaligen NBA-Profi 22 Punkte, 10 Rebounds und 3 Steals!

"Tibor hat bewiesen, dass er noch in der Lage ist, auf dem Niveau zu spielen und Input zu geben", freut sich Trainer Christian Held. "Und in diesem Jahr wird er ja auch die Vorbereitung mit uns machen, was ihm helfen wird. Von daher ist seine Vertragsverlängerung etwas sehr Positives. Mit ihm haben wir einen guten Kern an Spielern zusammenhalten können, was wichtig war.

Darauf können wir jetzt aufbauen.

" Pleiß tourt aktuell durch Japan und lässt seine 35.500 Follower bei Instagram an seinen Erlebnissen teilhaben. Von dort übermittelt er auch seine Ziele für die kommende Saison: "Wir wollen den tollen Fans in Vechta guten Basketball bieten. In der Pre-Season wird es erst einmal darum gehen, die neuen Spieler möglichst schnell zu integrieren und zu einer Einheit zu werden. Wenn uns das gelingt, jeder hart arbeitet und wir gesund bleiben, kann es gut laufen.

Wichtig ist, dass wir uns entwickeln und als Team wachsen.

" Auch Ratiopharm Ulm hat sich die Dienste eines Korb-Helden gesichert. Auch wenn dessen Großtaten sich weit unterhalb von Euroleague oder NBA ereignet haben ... (31). Der Ami mit deutschen Pass (Vater aus Nürnberg) schaffte gerade als Zweitliga-Meister mit Phönix Hagen den Aufstieg in die BBL.

Davor tourte er acht Jahre durch die unteren spanischen Ligen. Statt in Hagen zu bleiben, legte er persönlich noch einen zweiten Aufstieg obendrauf und unterschrieb beim EuroCup-Vertreter einen Zweijahresvertrag. Ulm-Trainer erklärt, warum er den Scharfschützen (39 Prozent Dreierquote) unbedingt für den Neuaufbau beim Noch-Vizemeister haben wollte: "Devin hat reichlich Erfahrung darin, in erfolgreichen Teams zu spielen, und ist ein ausgesprochen ehrgeiziger Wettkämpfer.

Er ist ein Spieler, der sowohl schnell punkten als auch freie Mitspieler in Szene setzen kann – beides Qualitäten, in denen wir uns in der kommenden Saison verbessern wollen.

"(25) verlässt die BMA365 Bamberg Baskets und unterschrieb bis 2028 bei den EWE Baskets Oldenburg. Für Ensminger ist es eine Art Heimkehr – von 2020 bis 2022 spielt er 70 Kilometer entfernt bei Zweitligist Artland Dragons in Quakenbrück. Dort lernte er auch seine Frau kennen!

"Ich habe es immer gefeiert, in der EWE Arena zu spielen", sagt Ensminger. "Die Stimmung war der Hammer. Jetzt freue ich mich auf die Mannschaft und darauf, alle kennenzulernen.

": "Er ist zwar noch recht jung, aber er hat bereits jetzt ein enormes Niveau erreicht. Und das betrifft viele Aspekte des Spiels: Zach liefert immer das gewisse Extra in Sachen Energie und Motivation, setzt offensive Impulse und kann selbst Optionen kreieren. In der Defensive kann er zudem verschiedene Positionen problemlos verteidigen. In meinen Augen macht er die Spieler um sich herum besser.

"Dagegen büßen die Fitness First Würzburg Baskets und die Veolia Towers Hamburg Qualität ein. Nach nur einer Saison verlässt Aufbauspieler (29) die Würzburger wieder. Schon im Winter hatte es immer wieder Gerüchte um ein Interesse des FC Bayern gegeben – nun verkündete der Klub offiziell seinen Abgang. Wohin es Ivey zieht, ist noch unklar.

Bei den Towers verabschiedete sich Center-Talent (21) mit einer Story auf Instagram. Der Franzose hat zwar noch ein Jahr Vertrag, macht aber nun gegen Zahlung einer Ablöse Gebrauch von einer Ausstiegsklausel. Vermutlich wagt der Franzose einen zweiten Versuch an einem US-College





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