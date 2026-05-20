Serving German-speaking communities, this news text introduces the spying scandal involvement of Southampton and the subsequent consequences for Daniel Peretz, a promising young Israeli goalkeeper, and FC Bayern.

Daniel Peretz hatte seine Form wiedergefunden. Der israelische Torhüter stand bei Southampton als Nummer eins zwischen den Pfosten, kämpfte im Playoff-Halbfinale um den Aufstieg in die Premier League.

Nach schwierigen Monaten in München und einer erfolglosen Leihe zum Hamburger SV schien der 25-Jährige endlich angekommen. Doch ein Spionage-Skandal macht dem Hintergrund: Southampton ist vom Playoff-Finale am 23. Mai im Wembley-Stadion ausgeschlossen worden. Die English Football League hat den Klub komplett gesperrt.

Ein Aufstieg in die Premier League ist damit unmöglich. Die Saints legten Einspruch ein. Der Grund für die Entscheidung war ein Angestellter von Southampton. Dieser soll das Training von Middlesbrough vor dem Playoff-Halbfinale ausspioniert haben.

Eine unabhängige Disziplinarkommission bestätigte den Vorwurf. Die Liga reagierte mit der härtesten Strafe: kompletter Ausschluss vom Finale.



Das hat bittere Folgen für Peretz, aber eben auch für die Bayern. Stichwort: Transfer.

Denn: Wäre Southampton aufgestiegen, hätte automatisch eine Kaufpflicht über acht Millionen Euro gegriffen. Diese Klausel ist nun hinfällig, das Geld wird so nicht fließen. Klar ist: In München hat Peretz keine Zukunft. Hinter Stammkeeper Manuel Neuer gab es für den Israeli keine Spielpraxis.

Inzwischen haben die Bayern mit Jonas Urbig einen weiteren starken Torwart verpflichtet. Auch Sven Ulreich verlängerte kürzlich um ein Jahr. Mit drei Torhütern bei den Münchnern bleibt eigentlich kein Raum für ihn, obwohl Peretz eine Rückkehr an die Säbener Straße nicht ausgeschlossen hatte. Southampton hätte den 24-Jährigen dagegen übernommen – doch der Eklat verhindert den Transfer und koste





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