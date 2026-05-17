German News Text: Grief and Anger Over the Death of Timmy the Whale

The death of Timmy the whale, who traveled around Germany, has sparked widespread grief and anger on social media. While some see the rescue as a success, others believe he was better off dying in the sea.

Es bricht mir einfach das Herz, so oder so ähnlich klingen nach dem Tod von Timmy Hunderte Posts auf Social Media . Die Trauer um den Wal, der wochenlang Deutschland bewegte, scheint grenzenlos.

Doch auch Wut, Erleichterung und Häme finden sich in den Kommentaren. Und: Einer, der zunächst als Retter und später als egoistischer Selbstdarsteller, galt, äußert sich. Der umstrittene selbst ernannte Walexperte Robert Marc Lehmann (43) hält in seiner Instagram-Story fest: "0,1 %". Der Wal starb nach seiner umstrittenen Rettung vor Poel und der vorzeitigen Freilassung im Skagerrak.

Sein verwesender Körper wird derzeit von Möwen vor der kleinen Dänen-Insel Anholt aufgepickt undWiderruf Tracking und Cookieswochenlang eine Chance geben wollten, nur schwer zu ertragen.

"Timmy hat gekämpft. Er hat gehofft. Jetzt bleibt nur noch die traurige Gewissheit, dass er in Frieden gehen darf", schreibt jemand bei Facebook. Dass Timmy in Frieden gehen konnte, sehen nicht alle User so.

"Eher denke ich, dass er zu Tode gerettet wurde", kommentiert BILD-Leserin Damaris Huber einen Beitrag. Die private Initiative hatte die am Ende gescheitertewar, verteidigt diese auch im Nachgang gegen Kritiker. Auf Instagram schreibt Wallace: "Liebes Deutschland, Timmy starb im Meer und nicht etwa einsam im Schlamm des flachen Wassers, was ein weitaus schlimmeres Schicksal gewesen wäre. Meiner Meinung nach war die Rettungsaktion also ein Erfolg, wenn auch mit einem Ende, das sich keiner von uns gewünscht hätte.

". Mit diesem Totfund findet jetzt diese zum Teil absurde Geschichte ein Ende. Die Lehre, die daraus gezogen werden kann, ist, dass es wirklich Sinn macht, auf diezu hören und von dem Einzelschicksal des bemitleidenswerten Tieres Aufmerksamkeit auf ein größeres Problem zu lenken, sagte hingegen Thilo Maack von Greenpeace der dpa





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