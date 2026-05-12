German Open: Siegemund kritisiert Theater an Tennisschaltern

Die deutsche Nummer eins spricht über negative Erfahrungen mit Zuschauern auf der Tribüne und beklagt, wie Sitztouristen die Stimmung ruinieren können. Sie kritisiert auch Menschen, die gewettet haben und sich respektlos benehmen.

spielerin vor allem über negative Erfahrungen mit Zuschauern auf der Tribüne. Gemeinsam mit Vera Zvonareva gewann die 38-Jährige gegen Miyu Kato und Andreja Klepac mit 7:5, 7:6 (7:4).

Direkt nach dem Matchball wandte sich Siegemund an einen Fan, der sie während der Partie mehrfach gestört haben soll. Schon im Verlauf des Spiels war es immer wieder zu Zwischenrufen gekommen. Im Anschluss machte sie ihrem Ärger im „Sky“-Interview Luft: „Da kommt eine Gruppe völlig Gestörter, schreit rein, labert dich am Seitenwechsel zu oder wenn du am Handtuch bist.

“ Die Freude über den Sieg werde dadurch komplett überschattet. Und weiter: „Das sind Leute, die brauchen echt einen Arzt. Das macht das alles so kaputt. Leute schreien mitten im Spiel rein.

Das sind Leute, die müssen von der Security abtransportiert werden. Die gehören nicht auf so eine Tennisanlage.

“ Ähnliche Erfahrungen habe sie bereits am Tag zuvor bei ihrem Einzel gemacht. Alexander Zverev ringt Daniel Altmaier in Rom nieder und steht in Runde drei. Besonders problematisch seien laut Siegemund Menschen, die auf Tennisspiele wetten. Viele würden sich respektlos verhalten und jede Grenze overschreiten.

Auch hinter diesem Vorfall vermutet sie aktive Wettspieler.

„Es gibt Leute, die wirklich die Spieler unterstützen und dann sind wirklich diese Idioten da, die wetten und die sich so comporte, dass es über alle Grenzen hinweggeht. Die reden Sachen rein, das hat nichts mehr mit Respekt zu tun. Das macht alles kaputt, ich finde sowas echt beängstigend.

“Die deutsche Nummer eins erzählt außerdem von einem Zuschauer, der wegen eines Verlusts von nur fünf Euro mal völlig ausgerastet sei. „Da frage ich mich, was ist mit einem, der 500 Euro verloren hat. Da bekomme ich echt Angst.

“ Doch mit ihrer Kritik steht Siegemund nicht allein da. Auch Eva Lys hatte bereits über ähnliche Erlebnisse gesprochen: „Du kriegst Nachrichten, in denen sie schreiben, wie viel Geld sie wegen dir verloren haben, und sie drohen dir und sagen, du sollst es zurücküberweisen.





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

News Glossopharyngeal Neuralgia Pharyngeal Neuralgia Amazon Alexa Device Speech Recognition Technology Repetitive Strain Injury

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fan-Gegröle bei Turnier in Rom: 'Gestörte' Zuschauer rauben Siegemund den letzten NervLaura Siegemund erreicht beim Tennis-Turnier in Rom im Doppel die zweite Runde - und ist nach dem Spiel trotzdem stocksauer. Der Grund: 'Gestörte' Zuschauer.

Read more »

Laura Siegemund kritisiert Zuschauer nach Sieg im Rom-MastersNach einem knappen Doppel-Sieg beim Masters von Rom reagierte Laura Siegemund enttäuscht auf Zwischenrufe und Drohungen der Zuschauer. Die deutsche Tennisspielerin forderte Konsequenzen und kritisierte das Verhalten der Zuschauer, die ihrer Meinung nach das Spiel störten und das범 changements zum Tennis gepflogenen Respekt nicht gewährt hätten.

Read more »

Schlauer Erfolg: Laura Siegemund "gestört" wurde durch gestörende Fans beim WTA-Masters in Rom.Laura Siegemund, Doppelpartnerin von Vera Zvonareva, verlor ihr schweres Auftaktmatch beim WTA-Masters in Rom gegen die Japanerin Miyu Kato und die Slowenin Andreja Klepac, weil sie von störenden Fans gestört wurde. Sie wurde von einem bestimmten Fan massiv gestört, der während des Matches rieselig laberte und sie anwandte.

Read more »

Tennis in Rom: Laura Siegemund stellt einen Störer im Publikum zur RedeBeim Tennisturnier in Rom pöbelt ein Mann während eines Matches von Laura Siegemund. Sie äußert einen Verdacht.

Read more »