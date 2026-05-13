German Podcast Awards 2026 Winners Revealed: New Recognition for the Podcast Market

The German Podcast Awards 2026 winners were announced in Berlin on Wednesday night, bringing together 800 guests and a diverse panel of judges to celebrate the excellence of the German podcasting industry. The awards were announced as a platform to establish a central hub for visibility, exchange, and recognition within the German podcasting community, bringing together 15 different media houses.

Aus mehr als 2000 Einreichungen wählte die gut 60-köpfige Fachjury in 24 Kategorien und wurden die Ergebnisse am Mittwochabend vor 800 Gästen und moderiert von Salwa Houmsi und Frau Gretel im großen Sendesaal des RBB in Berlin gefeiert.

Die neue Auszeichnung für den Podcast-Markt wurde initiiert von mehreren Medienhäusern: Acast, Amazon Music, ARD Sounds, CampfireFM, Deutschlandfunk, Podimo, RTL+, Seven. One Audio und Spotify. Man wollte sich als 'zentrale Plattform für Sichtbarkeit, Austausch und Anerkennung innerhalb der deutschsprachigen Podcastbranche' etablieren, so die Initiatoren





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