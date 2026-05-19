German Preliminary Squad For World Cup: Bayern Munich's Karl, VfB's Undav & Co

The news text covers the preliminary German World Cup squad, including Bayern Munich's Lennart Karl, VfB Stuttgart's Undav trio, and further speculations.

Nach Informationen von Sky sind die Stuttgarter Deniz Undav, Jamie Leweling und Angelo Stiller dabei, wenn Nagelsmann am Donnerstag sein 26-köpfiges Aufgebot für das XXL-Turnier vom 11.

Juni bis 19. Juli bekanntgibt. Lennart Karl soll laut Medienberichten im Kader für die Weltmeisterschaft stehen. VfB-Trio um Undav soll im Kader stehen.

Ab wie die «Bild» berichtete, gehört der 18 Jahre alte Lennart Karl vom FC Bayern München zum Aufgebot der Nationalmannschaft für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Nagelsmann soll Karl persönlich angerufen und über seine Nominierung informiert haben





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German World Cup Squad Pivotal Players Borussia Monchengladbach Bayern Munich Vfb Amsterdam

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