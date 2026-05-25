A German textile firm, Damino, has announced the closure of its business after an investor's bid to take over the company failed. The firm, which has been in operation for 120 years, produces textiles for cruise ships, airplanes, hotels, and furniture manufacturers. The closure affects 81 employees, who will lose their jobs.

"Damast von Damino " klingt nach Tausendundeiner Nacht – doch die Firma aus der Lausitz steht seit 120 Jahren für solides Textilhandwerk. Sie fertigt Bezüge für Kreuzfahrtschiffe und Flugzeuge sowie Stoffe für Hotels und Möbelbauer.

Nach der Insolvenz vor einem Jahr keimte noch einmal Hoffnung auf: Ein Investor aus Usbekistan wollte einsteigen. Allerdings scheiterte die Übernahme – und mit ihr die letzte Chance auf Rettung. Der Betrieb wird eingestellt, alle Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. sind Standortkosten und die Konkurrenz aus Asien eher der Stoff, aus dem inzwischen ganze Industrie-Albträume gewoben werden. Daraus wurde bei Damino Realität: In kurzer Zeit wird die Produktion stillgelegt, dann ist endgültig Schluss.

"81 Beschäftigte der DAMINO GmbH wurden heute darüber informiert, dass der Geschäftsbetrieb des Traditionsunternehmens der deutschen Textilindustrie Anfang Juni 2026 eingestellt werden muss", heißt es in einer Mitteilung der Anwaltskanzlei Schultze & Braun, deren Rechtsanwalt Rüdiger Bauch daseines Übernahmeinteressenten aus Zentralasien: Die Zarhal Group leistete zwar vertragsgemäß eine Vorauszahlung, der vollständige Kaufpreis wurde aber nicht überwiesen. Schuld sei das Bankensystem in Usbekistan: Dort werden solche Transaktionen zentral überwacht. Banken können Überweisungen verzögern und Zahlungen in Fremdwährung auf unbestimmte Zeit blockieren.

Geschäftsführer Sandro Strack zeigt sich enttäuscht, dass die Transaktion schiefging: "Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir alles in unserer Macht Stehende dafür getan, den Kaufvertrag zu vollziehen und die Transaktion rechtskräftig umsetzen zu können.

" Das Finalmente hatte der Investor erst im letzten Jahr den schlingernden sächsischen Konkurrenten Curt Bauer übernommen. Die Zarhal Group ist ein stark wachsender Textilkonzern aus Buchacha, der in Usbekistan auch selbst Baumwolle anbaut. Damino ist einer der letzten großen vollstufigen Textilproduzenten in Deutschland. Heißt: Die gesamte Wertschöpfungskette ist unter einem Dach vereint.

Die Damastweberei begann in Großschönau bereits im Jahr 1666, als Weber die Fertigungstechnik für Damast nach einer Reise in die Niederlande mitbrachten. Jetzt verlieren in dem 5000-Einwohner-Ort von den zuvor rund 120 Mitarbeitern die letzten 81 ihre Arbeitsplätze. (21. Mai





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