Germania Mallorca: Ex-Profi Legats Team siegt deutlich mit 6:1

Germania Mallorca gewinnt das Aufstiegsrennen mit einem klaren 6:1-Sieg gegen C.D. S'illot. Thorsten Legat und Interimscoach Basti Müller festigen die Position im Liga-Kampf.

Die Fußballabteilung von Germania Mallorca hat einen weiteren wichtigen Schritt in der aktuellen Saison absolviert. Der Verein, der von Ex-Bundesliga-Profi Thorsten Legat mitgegründet wurde, feierte einen klaren Auswärtssieg. Das Team besiegte den Tabellen-Dreizehnten C.D. S'illot mit einem Endergebnis von 6:1. Dieser Erfolg ist entscheidend für die ambitionierten Pläne des Klubs, der sich das Ziel gesetzt hat, innerhalb von acht Jahren in die höchste spanische Spielklasse aufzusteigen.

Torjäger-Rallye im zweiten Durchgang

Der Match begann für die Gäste von der Mittelmeerinsel alles andere als harmonisch. C.D. S'illot ging nach 36 Minuten überraschend in Führung. Doch Thorsten Legats Männer ließen sich dadurch nicht aus der Bahn werfen. Kurz vor der Pause glich Danny Foerster per Elfmeter zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm das Team die komplette Kontrolle. Interimscoach Basti Müller sorgte dafür, dass keine Zeit mehr für den Gegner übrig blieb. Das Team dominierte das Spielgeschehen eindeutig und nutzte jede Chance präzise.

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Die Torschützenliste der Germanen ist beeindruckend. Niko Ruiz traf in der 52. Minute. Simone de Gaetani sorgte mit zwei Toren in der 62. und 77. Minute für die endgültige Entscheidung. Guido Cacciabue erhöhte in der 65. Minute und Limi Rrustemi setzte den Schlusspunkt mit dem 6:1 in der 82. Minute. Der Sieg war verdient, da das Team von Anfang an das bessere Spiel machte, sobald es die anfängliche Schwäche überwunden hatte. Der klare Sieg zeigt die aktuelle Formkurve des Vereins nach oben.

Positionierung im Aufstiegsrennen der Liga

Durch diesen Auswärtserfolg bleibt Germania Mallorca im direkten Kampf um den Aufstieg. Die Statistik des Vereins zeigt eine positive Entwicklung: Mit sechs Siegen in neun Spielen liegt das Team auf einem sehr guten Weg. Es gab ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Diese Bilanz macht die Germanen zu einem ernsthaften Konkurrenten imliga-Kampf. Das Ziel From Zero to La Liga rückt somit immer näher, da die Mannschaft die notwendigen Punkte sammelt, um sich an der Tabellenspitze zu positionieren.

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Thorsten Legat, der ursprünglich als Chefcoach begann, agiert inzwischen als Manager. Seine Rolle im Hintergrund ist essenziell für die strategische Ausrichtung des Klubs. Legat gehört zu den Mitbegründern des ersten deutschen Fußballklubs auf Mallorca. Seine Erfahrung im Profifußball, unter anderem bei Bochum, Werder Bremen, Schalke 04 und dem VfB Stuttgart, fließt in die Vereinsführung ein. Diese Kombination ausmanagement und sportlicher Vision scheint aufzugehen und bringt Ergebnisse auf dem Platz.

Nächster Test: Heimspiel gegen Santa Ponsa CF

Die nächste Hürde für Germania Mallorca steht bereits fest. Am kommenden Samstag, dem 21.11., tritt der Verein zu einem Heimspiel an. Der Gegner ist Santa Ponsa CF. Dieses Duell wird als machbar eingeschätzt, da die Gäste aktuell nur den 14. Tabellenplatz belegen. Ein Sieg wäre für die Kontinuität im Aufstiegskampf wichtig. Das Team wird versuchen, die Leistung vom Auswärtsspiel gegen C.D. S'illot zu bestätigen und die Form beizubehalten. Fans und Unterstützer können sich auf eine spannende Begegnung freuen, die die aktuelle Erfolgsserie weiter vorantreiben soll.