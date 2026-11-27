Germania Mallorca strebt den Aufstieg in die La Liga an und trifft am 5. Dezember in einem Testspiel auf den sächsischen FV Laubegast, um das eigene Niveau zu beweisen.

Der Fußballverein Germania Mallorca tritt am Samstag, den 5. Dezember, um 15 Uhr zu seinem ersten internationalen Testspiel an. Als Gegner reist der deutsche Sechstligist FV Laubegast aus Dresden an, um gegen die spanische Mannschaft auf der Baleareninsel anzutreten. Dieses Match markiert einen wichtigen Meilenstein für den seit einem halben Jahr bestehenden Klub, der sich mit dem ambitionierten Ziel "From Zero to La Liga" einen einzigartigen Weg in der europäischen Fußballlandschaft ausgesucht hat.

Strategisches Ziel und aktueller Spielstand

Germania Mallorca belegt derzeit den vierten Platz in der Primera Regional Mallorca Gruppe A, der untersten offiziellen Spielklasse auf der Insel. Trotz dieses soliden Auftritts reicht die aktuelle Position nicht aus, um die langfristigen Ziele zu erreichen. Der Verein plant einen kompletten Durchmarsch durch alle spanischen Ligen innerhalb der nächsten acht Jahre, um schließlich in der höchsten Spielklasse gegen Größen wie Real Madrid oder FC Barcelona zu bestehen. Der direkte Vergleich mit deutschen Konkurrenten soll dabei dienen, das eigene Leistungsniveau realistisch einzuschätzen und gegen die auf Social Media verbreitete Kritik an der Spielstärke zu argumentieren.

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Verantwortliche und Vereinsführung im Fokus

Der Immobilien-Unternehmer Amir Aziz aus Dubai, der Germania Mallorca im Frühjahr mitgegründet hat, bezeichnet das anstehende Spiel als das Spiel des Jahres. Für ihn und das Management ist es entscheidend, der Öffentlichkeit und sich selbst zu beweisen, wie stark das Team tatsächlich ist. Die Vereinsführung setzt dabei auf eine professionelle Aufstellung, die über den reinen Sport hinausgeht. Dazu gehören eigene Trikot-Kollektionen, Fanartikel und Pläne für einen zukünftigen Fanshop am Flughafen. Auch die Medienarbeit wird von Profis übernommen, die alle Spiele per Livestream übertragen und damit eine hohe digitale Reichweite erzielen.

Logistik und Motivation des Gegners

Für den FV Laubegast stellt die Reise ein echtes Mammutprogramm dar. Unter der Leitung von Tommy Klotke, der als 33-Jähriger Spieler, Vorstand und Marketing-Chef in Personalunion agiert, reist eine Delegation von 21 Spielern und Staff-Mitgliedern bereits am Freitagabend nach Mallorca. Da noch am selben Tag der Heimspielkampf gegen Neusalza-Spremberg in der Landesliga stattfindet, der auf 18 Uhr verschoben wurde, muss die Mannschaft am Sonntagfrüh sofort wieder den Rückflug antreten. Klotke erklärt, dass die Anfrage über Instagram entstanden sei und der Gegner schnell gefunden wurde, was das einmalige Erlebnis für alle Beteiligten begründet.

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Trainerstab und Spielerstruktur vor dem Duell

Die sportliche Leitung liegt derzeit bei Interimscoach Basti Müller, der 35 Jahre alt ist und vor drei Jahren als Kapitän Alemannia Aachen in die 3. Liga führte. Müller lebt mit seiner Familie auf Mallorca und trainiert eine Truppe, von der elf Spieler in einer gemeinsamen Wohnvilla mit Pool untergebracht sind. Die finanzielle Situation der Spieler ist überschaubar; sie erhalten zwar ein kleines Taschengeld, können aber nebenbei arbeiten, was nur wenige tun. Als schillerndste Figur des Projekts gilt der Ex-Bundesliga-Profi Thorsten Legat, der mit 264 Spielen für Bochum, Schalke, Werder und Stuttgart eine renommierte Vergangenheit vorweist. Legat war in den ersten sechs Spielen Chefcoach, ist jetzt aber als Manager im Hintergrund tätig.

Konsequenzen und mediale Aufmerksamkeit

Das Testspiel genießt große Aufmerksamkeit, da es als Antwort auf Skeptiker dient, die das Niveau des Teams mit der Kreisklasse vergleichen. Durch die Livestream-Übertragungen und die Unterstützung von Hauptsponsoren wie dem Betreiber der Disco "Sommerland" am Ballermann, der 20 Kilometer entfernt liegt, wird die Partie einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Für den FV Laubegast bietet die Teilnahme die Chance auf erhebliche Reichweite, während Germania Mallorca den Beweis antreten muss, dass sein ehrgeiziger Aufstiegsplan keine leere Phrase ist. Die Ergebnisse dieses Duells werden maßgeblich zur Einschätzung der sportlichen Realisierbarkeit des achtjährigen Plans beitragen.