Germanium Mining Corp. erweitert Konzessionsgebiet Lac du Km 35 strategisch

Germanium Mining Corp. hat bekannt gegeben, dass das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 aus strategischen Gründen erweitert wurde. Das Unternehmen hat 18 Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 995 Hektar erworben, um potenzielle zusätzliche Entdeckungen im Norden des Germaniumvorkommens Laganière zu ermöglichen. Das erweiterte Konzessionsgebiet umfasst nun 99 zusammenhängende Mineralclaims mit einer Gesamtfläche von 54,8 km2. Das bevorstehende Explorationsprogramm 2026 wird eine hochempfindliche magnetische Flugvermessung sowie eine elektromagnetische Bodenuntersuchung umfassen, um mögliche Germaniumvorkommen zu ermitteln.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 2. JUNI 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. ('GERMANIUM MINING', 'GMC' ODER DAS 'UNTERNEHMEN') (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 aus strategischen Gründen durch das Abstecken von 18 Mineralclaims mit 995 Hektar (9,95 km2) Grundfläche erweitert wurde.

Das erweiterte Konzessionsgebiet umfasst nun 99 zusammenhängende Mineralclaims mit 54,8 km2 Gesamtfläche, die die aussichtsreichsten Gebiete für die Germaniumexploration abdecken. Die neu erworbenen Claims befinden sich unmittelbar nördlich des Germaniumvorkommens Laganière und bieten eine wichtige und strategische Erweiterungszone, sollte es im Zuge der bevorstehenden Explorationssaison 2026 zu einer Entdeckung kommen.

Chief Executive Officer Mario Pezzente sagt dazu: 'Wir haben unser zu 100 % unternehmenseigenes Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 im Vorfeld der aktiven Explorationssaison 2026 aus strategischen Gründen erweitert, um potenzielle zusätzliche Entdeckungen im Norden des Vorkommens Laganière, das mit einem Gehalt von 186 ppm die höchstgradige Germaniumprobe in der Provinz Quebec hervorgebracht hat, zu ermöglichen. Wir sehen der Aufnahme dieses mehrphasigen Explorationsprogramms mit Spannung entgegen.

Unser Ziel ist es, neue Germaniumvorkommen in diesem vielversprechenden Projekt für kritische Minerale zu entdecken. Germanium Mining Corp. setzt seinen Schwerpunkt vor allem darauf, strategische Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen zu erschließen und so einen möglichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Resilienz in der nordamerikanischen Lieferkette zu leisten.

' Explorationsprogramm Das bevorstehende Explorationsprogramm 2026 wird eine hochempfindliche magnetische Flugvermessung sowie eine elektromagnetische Bodenuntersuchung umfassen, um mögliche Germaniumvorkommen zu ermitteln, die mit einer Silber-Zink-Mineralisierung mit geringerer Leitfähigkeit in Zusammenhang stehen könnten. Ziel dieser Vermessungen ist es, mögliche zusätzliche Scherzonen und elektromagnetische Anomalien im Vorfeld des bevorstehenden Probenahme- und Analyseprogramms zu ermitteln.

Der Großteil, wenn nicht gar alle, solcher Merkmale von Interesse wie Scherzonen sowie magnetische und elektromagnetische Anomalien werden zu Beginn des für 2026 geplanten Explorationsprogramms vor Ort verifiziert werden. Das unmittelbare Umfeld des Vorkommens Laganière wird ebenfalls weiter erkundet, beprobt und analysiert werden, sodass GMC Zielzonen für Diamantbohrungen abgrenzen kann, die bereits im Herbst 2026 erprobt werden könnten. Die erste Phase der Diamantbohrungen wird darauf ausgerichtet sein, das Stadium eines 'Entdeckungsbohrlochs' zu erreichen.

Das Programm soll aus 6 bis 10 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von etwa 2.500 Metern bestehen und ist für den Frühwinter 2026 geplant. Die exakte Bohrlänge wird von der Tiefe der elektromagnetischen Anomalien abhängen, die durch die neue Untersuchung genau abgegrenzt und durch Kartierungen und Probenahmen der Ausbisse untermauert werden. Die Kartierungen der Ausbisse werden wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, in welche Richtung und mit welchem Neigungswinkel sich die Germaniummineralisierung erstrecken könnte.

In einer derzeit vorliegenden Probe aus dem Vorkommen Laganière ist rund 0,02 % (186 ppm) Germanium enthalten, was nach aktuellem Stand dem höchsten Germaniumgehalt entspricht, der jemals in Proben aus der gesamten Provinz Quebec ermittelt wurde. Das Unternehmen will den Germaniumgehalt auf mindestens 0,04 % (350-400 ppm) steigern und die durchschnittliche Mächtigkeit der Abschnitte auf mindestens 10 Meter ausdehnen.

Voraussichtlicher Zeitplan für die Exploration 2026/27 Juni 2026 - Ergebnisse der Flugvermessung, einschließlich Interpretation Juni/Juli 2026 - Programm zur Kartierung und Probenahme von Ausbissen September 2026 - Analyseergebnisse der Ausbissproben Oktober/Dezember 2026 - Bohrgenehmigungen Januar 2027 - Diamantbohrprogramm Analyseergebnisse der Diamantbohrungen erwartet Abbildung 1: Das Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec Konzessionsgebiet Lac du Km 35 Das zu 100 % unternehmenseigene Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 befindet sich ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Québec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, die das Konzessionsgebiet durchquert.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone ('FSZ'), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreck





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Germanium Mining Corp. Konzessionsgebiet Lac Du Km 35 Explorationsprogramm Germaniumvorkommen Mineralclaims

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Relegation zwischen Lok Leipzig und Würzburger Kickers: Das Spiel, das niemand spielen willDer 1. FC Lok Leipzig und die Würzburger Kickers spielen den letzten verbliebenen Platz im deutschen Profifußball aus. Dabei will niemand diese Partie spielen - nicht einmal der DFB.

Read more »

Das Nummernschild mit kleinem „W“: Das bedeutet der BuchstabeManche Nummernschilder sind selten. Deshalb wissen vermutlich die Wenigsten, wofür das kleine W steht. Hier gibt es die Erklärung.

Read more »

Netflix-Tipp: Das Action-Highlight 2022, das hierzulande viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat2022 wurde ein indischer Actionfilm plötzlich zum weltweiten Phänomen. Doch für FILMSTARTS-Redakteur Björn Becher hat er hierzulande immer noch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das muss sich ändern!

Read more »

Pubertät: Eltern, die DAS sagen, zerstören das Vertrauen ihrer Teenager-KinderWarum diese 9 Sätze deinem Teenager mehr schaden als helfen und was du stattdessen sagen kannst. Für eine bessere Eltern-Kind-Beziehung in der Pubertät.

Read more »