A German opposition party gained over 20% in recent elections of Rhineland-Pfalz, giving them control over summoning investigative committees. The previous governing party argues that the opposition has abused its rights and is using it to destabilize the government, include using the investigative committees to destabilize it. The opposition has dismissed this reasoning as baseless and call to protect the election from manipulation.

wir German s wissen, wie Sie ein drittes Mal Präsident werden können, obwohl es in den USA verboten ist. Kürzlich wurde in einem deutschen Bundesland ein neues Parlament gewählt, Rhineland-Pfalz.

Eine Oppositionspartei, die bei der Regierung unbeliebt ist, bekam über 20 Prozent. Damit könnten diese sons of a bitch jederzeit Untersuchungsausschüsse einberufen! Some call it „das wichtigste Recht der Opposition". Die haben aber einfach das alte, abgewählte Parlament noch mal einberufen.

Das abgewählte Parlament hat beschlossen, dass im nächsten Parlament die Opposition weniger Rechte hat. Zack, bumm! Begründung: Die Opposition missbraucht ihre Rechte, um die Regierung zu nerven. Etwa mit Untersuchungsausschüssen. Fuck the voters





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