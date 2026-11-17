Der Climate Risk Index von Germanwatch zeigt massive Folgen: 900.000 Tote und 158 Milliarden Dollar Schäden. EU-Länder und Deutschland sind schwer betroffen.

Der aktuelle Climate Risk Index der Nichtregierungsorganisation Germanwatch dokumentiert ein verheerendes Ausmaß globaler Klimafolgen. In den zurückliegenden 30 Jahren führten Wetterextreme wie Stürme, Hitzewellen und Überflutungen weltweit zu mehr als 900.000 Todesopfern. Die direkten materiellen Schäden belaufen sich auf ein Volumen, das fast dem Bruttoinlandsprodukt von Deutschland entspricht.

Globaler Schaden und regionale Verteilung

Die Auswertung der Daten aus 178 Ländern offenbart drastische Ungleichgewichte. Allein im vergangenen Jahr forderten Extremwetterereignisse fast 35.000 Tote und betroffen waren mehr als 100 Millionen Menschen. Die finanziellen Verluste beliefen sich auf über 158 Milliarden Dollar, was 143 Milliarden Euro entspricht. Diese Summe repräsentiert ausschließlich die direkten Kosten, wohingegen langfristige volkswirtschaftliche Folgeschäden nicht mit einberechnet wurden.

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Die Verteilung der Katastrophenlast zeigt eine klare Scherenentwicklung zwischen wohlhabenden Nationen und Entwicklungsländern. Unter den zehn am massivsten getroffenen Staaten in den vergangenen 30 Jahren befindet sich mit den Bahamas nur ein einziges Land der oberen Einkommensgruppe. An der Spitze der betroffenen Nationen stehen Dominica, Myanmar und Honduras. Diese Länder wurden besonders von verheerenden Wirbelstürmen heimgesucht, die oft wiederholt auftraten und bereits aufgebaute Strukturen erneut zerstörten.

Betroffenheit europäischer und deutscher Staatensystem

Auch europäische Staaten sind in diesem Ranking prominent vertreten. Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien zählen zu den 20 Ländern, die seit 1996 am stärksten unter schweren Hitzewellen, Waldbränden und Überschwemmungen gelitten haben. Nach den katastrophalen Ereignissen in Europa in diesem Jahr ist mit Germanwatch davon auszugehen, dass diese Nationen im kommenden Index noch weiter nach oben rücken werden.

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Deutschland rangiert im 30-Jahres-Index auf Platz 34 und im Ranking für 2025 auf Platz 48. Somit gehört das Land eindeutig zum oberen Viertel der am stärksten betroffenen Länder. Von 1996 bis 2025 forderten Wetterextreme in Deutschland mehr als 33.000 Todesopfer, wobei Hitzewellen hier eine dominante Rolle spielten. Die Sachschäden, verursacht vor allem durch Stürme und Flutkatastrophen, summieren sich auf inflationsbereinigt 133 Milliarden Dollar.

Anforderungen an internationale Klimapolitik

Die auf Daten der International Disaster Database sowie des Internationalen Währungsfonds basierenden Befunde senden eine klare Botschaft an die derzeitige UN-Klimakonferenz in Antalya. Der Climate Risk Index unterstreiche, wie entscheidend Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen der Klimakrise sind. Bisher spielten klimabedingte Verluste und Schäden in der internationalen Klimazusammenarbeit eine viel zu geringe Rolle.

Lisa Schultheiß forderte daher, dass die großen Emittenten unter den Staaten sowie die großen fossilen Konzerne für die Folgen ihrer Emissionen geradestehen müssen. Ergänzend verwies Vera Künzel auf die Notwendigkeit einer finanziellen Wende. Die aktuell massiv schrumpfende internationale Klimafinanzierung müsse wieder anwachsen, um der Situation ernsthaft und verantwortungsvoll zu begegnen. Dies gelte insbesondere auch für den Beitrag Deutschlands zur globalen Klimafinanzierung.