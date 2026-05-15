Germany vs. Denmark Handball Showdown: Germany Loses, Mathias Gidsel's Crushing Performance

Germany suffers a crushing defeat against Denmark in a Handball match, with former World Player of the Year Mathias Gidsel stealing the show with his devastating performance

NEWS TEXT: `anders vorgestellt! Gegen Seriensieger Dänemark unterliegt die DHB-Auswahl klar und deutlich mit 28:36 (13:21). Vor allem Welthandballer und Füchse-Star Mathias Gidsel (27) ist kaum zu bremsen.

Deutschland wiederum ist gegen den EM-Finalgegner phasenweise chancenlos, zeigt aber auch Moral! Bereits vor Anpfiff ist klar: Dänemark, das mit zehn Bundesliga-Profis im Aufgebot antritt, brennt auf den Handball-Showdown gegen Deutschland! Weltstar Mathias Gidsel (27) von den Füchsen Berlin bekommt vor dem ersten von zwei Testspielen eine Ehrung zu Dänemarks Handballer des Jahres – und liefert danach komplett ab.

Zwar kommt Deutschland gut ins Spiel und ist nach der Anfangsviertelstunde auf Augenhöhe (6:7), stellt dann aber um: Bundestrainer Alfred Gislason (66) tauscht den eigenen Torhüter im Ballbesitz gegen einen weiteren Feldspieler aus. Jetzt haben die Dänen plötzlich leichtes Spiel und treffen mehrfach ins leere deutsche Tor. Vor allem Mathias Gidsel ist nicht zu bremsen und trifft sechsmal zur Halbzeit. Die DHB-Auswahl kommt kaum hinterher, spielt viel zu fehlerhaft und liegt zur Pause deutlich mit 13:21 hinten.

Auch Dänen-Torwart Emil Nielsen (29/am Ende 16 Paraden) ist schier unüberwindbar. Nach dem Seitenwechsel steckt der Vize-Europameister aber nicht auf und verkürzt nach 42 Minuten auf vier Tore (20:24). Geht da doch noch was? Dänemark wankt, fällt aber nicht!

Mit seinem zehnten Tor beerdigt Mathias Gidsel sieben Minuten vor Schluss Deutschlands Hoffnungen endgültig (33:25). Der 36:28-Endstand ist ein bitteres Ergebnis für die deutschen Handballer, die jedoch am Sonntag (15.30 Uhr) in Köln direkt die Chance zur Revanche haben.





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