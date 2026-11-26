Südkoreas Hauptstadt Seoul kämpft mit dem intensiven Geruch nach Erbrochenem, den weibliche Ginkgo-Bäume durch ihre Samen verursachen. Neue Methoden sollen das Problem lösen.

Die südkorea nische Hauptstadt Seoul steht aktuell vor einem olfaktorischen Dilemma, das die Schönheit des Herbstes trübt. Während die Blätter der Ginkgo-Bäume in leuchtendem Goldgelb erstrahlen und die Alleen der Metropole zu einer malerischen Attraktion werden, wird der Spaziergang in den Schatten dieser Bäume schnell zu einer unerfreulichen Erfahrung. Ein übler Gestuch, der stark an Erbrochenes oder ranzigen Käse erinnert, breitet sich auf den Bürgersteigen aus und belästigt Anwohner sowie Touristen gleichermaßen.

Ursache sind weibliche Ginkgo-Bäume

Verantwortlich für die unangenehme Geruchsentwicklung sind ausschließlich weibliche Ginkgo-Bäume. Diese Pflanzenspezies wirft im Herbst Samen ab, die von einer fleischigen Hülle umgeben sind. Wenn Passanten auf diese Samen treten, wird die Hülle beschädigt und setzt ihre Inhaltsstoffe frei. In diesen Hüllen finden sich chemische Verbindungen wie Buttersäure, die für den charakteristischen Gestank nach Erbrochenem sorgt, sowie Hexansäure, deren Geruch an ranzigen Käse erinnert. Der Effekt ist so intens, dass Geruchspartikel an den Schuhsohlen haften bleiben und die Belastung sogar in die eigenen Wohnräume getragen wird.

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Neue Diagnose-Methoden seit 2011

Historisch gesehen war die Unterscheidung der Geschlechter dieser langlebigen Bäume schwierig und zeitaufwendig. Früher dauerte es viele Jahre, bis sich das Geschlecht eines Ginkgo-Baumes sichtbar zeigte. Dieser Prozess hat sich seit 2011 grundlegend verändert. Mit der Einführung eines spezifischen DNA-Verfahrens ist es seither möglich, das Geschlecht der Bäume bereits im ersten Lebensjahr eindeutig zu bestimmen. Diese technologische Möglichkeit hat der Stadtverwaltung Seoul neue Handlungsoptionen eröffnet, um zukünftige Pflanzungen gezielt zu steuern und das Geruchsproblem präventiv zu adressieren.

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Maßnahmen der Stadtverwaltung Seoul

Die Stadt Seoul hat diverse Strategien entwickelt, um den Gestank einzudämmen und die Samenentsorgung zu optimieren. Zunächst wurden spezielle Netze installiert, die herabfallende Samen direkt auffangen, bevor sie den Boden berühren. Darüber hinaus kommen spezielle Maschinen zum Einsatz, die die Bäume schütteln, um die Samen gezielt zu ernten und zu sammeln. In einigen Fällen greift die Verwaltung auch zu drastischeren Mitteln und ersetzt weibliche durch männliche Ginkgo-Bäume, die keine Samen bilden. Diese radikale Methode wird jedoch kontrovers diskutiert und ist nicht überall Anwendung findend.

Kritik von Umweltschützern und lokale Hotspots

Die Strategie des vollständigen Fällens stößt auf heftigen Widerstand von Umweltschutzgruppen. Kritiker führen an, dass viele der betroffenen Ginkgo-Bäume mehrere Jahrhunderte alt sind und einen hohen kulturellen sowie ökologischen Wert besitzen. Das Abholzen dieser historischen Exemplare wird als unverhältnismäßig und bedauerlich angesehen. Aus diesem Grund setzt Seoul künftig stärker auf das behutsame Einsammeln der Samen statt auf die Beseitigung der Bäume selbst. Besonders stark betroffen von der Geruchsbelästigung sind bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Samcheongdong-gil in der Nähe des Gyeongbokgung-Palastes, die von 188 Ginkgo-Bäumen gesäumt wird. Auch die historische Straße Deoksugung-gil und der Seoul Forest zählen zu den Hotspots des Geruchsproblems.