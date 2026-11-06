Gerücht: Josh O'Connor soll neuer James Bond sein

Ist Josh O'Connor der nächste 007? Ein Schauspielerkollege gab das Geheimnis in einem Londoner Pub preis. Doch Beweise fehlen noch.

Die Filmwelt ist seit dem Ausscheiden von Daniel Craig im Jahr 2021 mit dem Film "Keine Zeit zu sterben" gespannt darauf, wer die ikonische Rolle des James Bond übernehmen wird. Die Suche nach dem Nachfolger des britischen Geheimagenten gilt als eines der strengsten Geheimnisse der Branche. Nun meldet sich jedoch eine neue, unerwartete Quelle zu Wort, die das Gerücht gestützt hat, die Entscheidung sei bereits gefallen. Ein Schauspielkollege des britischen Künstlers Josh O'Connor habe das Geheimnis in einem Londoner Pub preisgegeben.

Pub-Klatsch löst Spekulationen aus

Laut Berichten der britischen Tageszeitung "The Sun" ereignete sich die vermeintliche Enthüllung nach einer Theateraufführung. Josh O'Connor stand kürzlich mit seinem Schauspielkollegen am Londoner Almeida Theatre für das Stück "Golden Boy" auf der Bühne. Bei einer Feier nach der letzten Vorstellung an Halloween soll O'Connor seinem Kollegen anvertraut haben, dass er die Rolle erhalten habe. Wenige Tage später wurde dieser Dialog im berühmten Londoner Pub "The French House" im Stadtteil Soho laut Insiderberichten erneut thematisiert. Dort soll der Schauspieler nach einigen Bieren behauptet haben, O'Connor sei der neue James Bond.

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Fehlende Beweise und Skepsis

Trotz der spezifischen Umstände der Weitergabe gibt es bisher keine offiziellen Bestätigungen von Eon Productions oder der Produktionsfirma Sony. Die Nachricht stammt ausschließlich von einem anonymen Insider, der sich mit dem befreundeten Schauspieler unterhielt. Als der Gesprächsteilnehmer Zweifel äußerte und die Aussage als reine Spekulation abtat, bestand der Schauspieler laut Bericht darauf, dass die Information korrekt sei. Experten und Branchendienstleister betonen jedoch, dass solche Weitergaben oft auf bereits kursierenden Gerüchten basieren können, ohne dass eine finale Zusage der Produzenten vorliegt.

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Künstlerische Eignung des Schauspielers

Josh O'Connor, bekannt geworden durch seine Rolle des jungen Prinz Charles in der Netflix-Serie "The Crown" an der Seite von Emma Corrin, erfüllt laut Kritikern zahlreiche Anforderungen an einen modernen 007. Der 36-jährige Schauspieler brachte seit seiner Kindheit auf der Bühne Erfahrung mit und absolvierte seine Ausbildung an der Bristol Old Vic Theatre School. Sein Durchbruch gelang 2017 mit dem Film "God's Own Country". In neueren Projekten wie "Challengers" zeigte er eine körperlichere und selbstbewusstere Seite, die für die Actionrolle sprechen könnte.

Weiterer Ablauf der Casting-Prozesse

Dass ein Schauspielerkollege diese Sensation nach ein paar Bieren in einem gut besuchten Londoner Pub ausplaudert, wäre zumindest erstaunlich. Es ist gut möglich, dass er lediglich ein bereits kursierendes Gerücht weitererzählte oder seinen Schauspielkollegen damit weiter ins Gespräch bringen wollte. Beweise dafür, dass O'Connor die begehrte Rolle tatsächlich bekommen hat, gibt es bislang nicht. Die Identität des nächsten James Bond bleibt daher weiterhin streng geheim, bis eine offizielle Ankündigung durch die Verantwortlichen erfolgt.