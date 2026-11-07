Gerücht: Robert Pattinson möglicher Nachfolger als James Bond

Berichten zufolge könnte Robert Pattinson der nächste James Bond werden. Amazon MGM Studios plant die Vorstellung des neuen Agenten 007 bis Ende des Jahres.

Dem aktuellen Medienbericht zufolge ist Robert Pattinson der anonyme Kandidat für die Rolle des nächsten James Bond. Die neuen Verantwortlichen bei Amazon MGM Studios beabsichtigen, den Nachfolger von Daniel Craig bis Ende des Jahres offiziell vorzustellen. Denis Villeneuve soll den Regiestuhl für den neuen Film im Franchise einnehmen. Diese Entwicklung beendet die lange Phase der Unsicherheit und Spekulationen um die Besetzung der ikonischen Spionagerolle.

Kameraergebnisse und Auswahlverfahren

Die finalen Kameraaufnahmen für die Hauptrolle haben bereits in London stattgefunden. Diese Tests unter der Leitung des kanadischen Filmemachers Denis Villeneuve gelten als entscheidender Schritt im Besetzungsprozess. Bislang galten Callum Turner, Jack Lowden und Josh O'Connor als die heißesten Favoriten. Die Quellen sprachen jedoch stets von einer weiteren, bis dato anonymen Person im engeren Kreis der Kandidaten. Jetzt wird bestätigt, dass Robert Pattinson und Nicholas Hoult als die Top-Kandidaten gehandelt wurden.

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Namen der Top-Kandidaten

Nicholas Hoult steht vor der Rolle in einem Actionthriller von Amazon MGM Studios. Robert Pattinson hat bereits 2022 die Figur Batman brillant verkörpert. Beide Schauspieler tragen also in gewisser Weise eine Maske in ihren aktuellen Projekten. Dies hebt die Parallelen zwischen ihren bisherigen Rollen und der potenziellen neuen Aufgabe als Agent 007 hervor. Die Enthüllung dieser beiden Namen bestätigt die hohe Aufmerksamkeit, die die Besetzung seit Monaten genießt.

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Ausnahmen bei den Besetzungsregeln

Traditionell durften James-Bond-Darsteller kein anderes großes Franchise parallel führen. Außerdem sollte der Schauspieler relativ unbekannt sein, um uneingeschränkt mit der Figur verknüpft zu werden. Robert Pattinson fällt aus diesem Schema, da er zu den bekanntesten Stars seiner Generation gehört. Mit 40 Jahren ist er zwar älter als typische Kandidaten, sein Spielalter liegt jedoch deutlich niedriger. Da er bereits mit Denis Villeneuve an "Dune: Part Three" zusammengearbeitet hat, könnte der Regisseur eine Ausnahme von den bisherigen Richtlinien machen.

Auswirkungen auf die Fans und Produktion

Pattinson hat bewiesen, dass er ikonische Figuren erfolgreich verkörpern kann. Die Frage bleibt, ob er sich auch die Rolle von James Bond aneignen wird. Es ist möglich, dass der nächste Doppelnull-Agent bereits feststeht und Fans durch gezielte Falschinformationen bis zur offiziellen Enthüllung abgelenkt werden. Diese Strategie wäre ungewöhnlich, aber angesichts der intensiven Medienberichterstattung durchaus denkbar. Die Ankunft des neuen 007 wird die Aufmerksamkeit der Filmwelt auf sich ziehen.