Nach dem Rauswurf aus der Linken-Fraktion wird Vanessa Emde als Kandidatin für das Neuköllner Bürgermeisterschaft diskutiert. Hintergrund ist die Unwählbarkeit von Ahmed Abed bei den Grünen.

Ein weit verbreitetes politisches Gerücht in Berlin besagt, dass Vanessa Emde nach ihrem Ausscheiden aus der Landtagsfraktion von Die Linke die Spitzenkandidatur für das Amt des Bürgermeisters in Neukölln übernehmen könnte. Fakt ist, dass ihre Kandidatur auf internen Parteitagen diskutiert wird, wobei Emde als möglicher Kompromisskandidat gehandelt wird. Dieser Wechsel würde notwendig, da der offizielle Kandidat Ahmed Abed von der Koalitionspartnerin Bündnis 90/Die Grünen als unwählbar eingestuft wird.

Interner Kandidatendiskurs in Neukölln

Die politische Landschaft im Berliner Bezirk mit 331.744 Einwohnern befindet sich in einer besonderen Dynamik vor der anstehenden Wahl. Vanessa Emde, eine gebürtige Düsseldorferin, die aktuell 45 Jahre alt ist, sicherte sich bei der letzten Berlin-Wahl im September 46,2 Prozent der Stimmen in ihrem Wahlkreis rund um die Sonnenallee. Dieser Bereich ist kulturell geprägt durch ein fast durchweg arabisch geprägtes Geschäftsmilieu. Ihr politisches Zuhause ist Neukölln, doch ihr bisheriges Engagement im Landesparlament endete kontrovers mit ihrem Rauswurf aus der Fraktion.

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Der bislang offiziell nominierte Bürgermeister-Kandidat Ahmed Abed, 45 Jahre alt, steht seit Längerem in der Kritik. Der Anwalt hatte wiederholt den mutmaßlichen Terrorunterstützer Ibrahim Ibrahim, 70 Jahre alt, verteidigt. Eine massive öffentliche Debatte löste jedoch sein Ausruf "Völkermörder, Völkermörder" gegenüber Tzvika Brot aus. Brot ist 46 Jahre alt, Bürgermeister der Neuköllner Stadtmitte und CDU-Abgeordneter. Dieses Ereignis führte dazu, dass Bündnis 90/Die Grünen, deren Stimmen für eine Mehrheitsbildung essentiell sind, eine Zustimmung zu Abed ausschließen.

Politische Kritik und antisemitische Vorwürfe

Die Möglichkeit, Vanessa Emde als Bürgermeisterkandidatin zu nominieren, stößt auf scharfe Ablehnung von der politischen Linken und zivilgesellschaftlichen Gruppen. Der Neuköllner CDU-Abgeordnete Tzvika Brot nannte diese Überlegungen einen ausgestreckten Mittelfinger gegenüber der Stadt. Er warf der Partei vor, einen Judenhasser gegen eine andere als judenfeindlich wahrgenommene Person auszutauschen. Laut Brot zeigen diese Überlegungen keine Verachtung nur gegenüber der eigenen Partei, sondern auch gegenüber den bisher handzahmen Grünen und Sozialdemokraten.

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Spitzenkandidat Ahmed Abed hält an seiner Position fest und hat angekündigt, die Kampagne weiter fortzuführen. Er betonte in seiner Verteidigung, dass er als Aktivist "Seite an Seite mit sozialen Bewegungen" auf der Straße kämpfen will. Diese Strategie steht jedoch im Widerspruch zu den Anforderungen einer breiten Mehrheitsbildung in der Berliner Verwaltung, da die Koalitionsverhandlungen blockiert drohen, falls die Grünen nicht mit ins Boot geholt werden können.

Historischer Kontext und aktuelle Sicherheitslage

Die Diskussion um den Bürgermeisterwechsel spielt sich vor dem Hintergrund der politischen Geschichte Neuköllns ab. Das Neuköllner Rathaus war zuvor von Heinz Buschkowsky geleitet, einem klaren Sozialdemokraten, der heute 78 Jahre alt ist. Später übte Franziska Giffey, die spätere Bundesfamilienministerin der SPD, das Amt aus und ist heute 48 Jahre alt. Die aktuelle Debatte um Emde, die als 45-jährige Linken-Politikerin gilt, stellt daher eine potenzielle Radikalisierung oder Neujustierung im Vergleich zu den vergangenen Amtszeiten dar.

Eine Sprecherin der Sozialdemokraten äußerte sich zur Lage, indem sie sagte, dass dem Bezirksverband alles zuzutrauen sei. Sie räumte ein, dass die Linke Neukölln sich durch eine Kandidatin, die aufgrund antisemitischer Positionen im Landesparlament nicht tragbar ist, selbst diskreditieren würde. Allerdings betonte sie, dass Emde sich in ihrer politischen Ausrichtung wenig von Ahmed Abed unterscheiden würde. Beide würden sich durch dieselben kontroversen Haltungen auszeichnen.

Wähleraussagen und politische Herausforderungen

Vanessa Emde bezeichnet Neukölln in ihren Aussagen nicht als den vielzitierten "Problembezirk", sondern als eine Herzkammer des Widerstandes. Dieser Blickwinkel prägt auch ihre Positionierung zu sicherheitspolitischen Fragen. Bei ihrer Bewerbung sah sie vor allem drei Probleme als zentral an: Polizeigewalt, Repressionen und Rassismus gegen Muslime. Diese Argumentationslinien werden jedoch von vielen Beobachtern als unzureichend angesehen, um die komplexen Herausforderungen des Bezirks zu lösen.

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Die Realpolitik in Neukölln wird maßgeblich durch die Kriminalitätsstatistik geprägt. Im Bezirk wurden in der Vergangenheit 41.465 Straftaten registriert. Diese hohe Zahl stellt eine massive Herausforderung für jede künftige Verwaltung dar. Die von Emde benannten Schwerpunkte reichen für viele Wähler und politische Beobachter kaum aus, um eine glaubwürdige Sicherheitspolitik zu versprechen. Die Debatte um ihre Kandidatur bleibt somit ein Versuchsballon, der die tiefe Spaltung der politischen Landschaft in Neukölln sichtbar macht.