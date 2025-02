Gerüchte über Trennung von Kanye West und Bianca Censori dementiert

Der Sprecher von Kanye West und Bianca Censori dementierte am Donnerstag die Gerüchte über eine Trennung des Paares. Laut Milo Yiannopoulos, dem Sprecher des Musikers, verbringen Ye und Bianca den Valentinstag zusammen in Los Angeles. Yiannopoulos kritisierte die Boulevardpresse für die wiederholten falschen Berichte über die Beziehung des Paares.

Kanye West (47) und Bianca Censori (30) erleben einen turbulenten Monat. Nach einem Nacktauftritt bei den Grammys und mehreren verstörenden Posts im Internet kursierten am Donnerstag Gerüchte über eine Trennung des Rappers und seiner ehemaligen Mitarbeiterin. Nun dementiert der Sprecher des Musikers und seiner Partnerin das Ende ihrer Ehe. „Ye und Bianca sind in Los Angeles und wollen den Valentinstag gemeinsam genießen.

Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen, nicht durch unbestätigte Gerüchte in der Boulevardpresse“, erklärte Milo Yiannopoulos gegenüber The Hollywood Reporter und fügte hinzu: „Ist es das fünfte oder sechste Mal, dass die Presse fälschlicherweise berichtet, Ye und Bianca würden sich trennen? Ich komme da durcheinander.“ Kanyes Mitarbeiter, der selbst jahrelang mit rechtsextremistischen Aussagen auf sich aufmerksam machte, war auch nach den Grammys zur Stelle. Nachdem Bianca nackt über den Red Carpet gelaufen war, vermuteten einige Zuschauer, dass der „Runaway“-Interpret sie dazu gezwungen habe, doch Milo stellte gegenüber dem Magazin klar: „Bianca entscheidet selbst, was sie trägt. Sie ist der kreative Geist hinter ihren Looks.“ Das Gerücht der Trennung setzte am Donnerstag unter anderem ein Insider im Gespräch mit Daily Mail in die Welt. Demnach soll das seit 2022 verheiratete Paar bereits über eine Scheidung nachdenken. Es wurde außerdem behauptet, dass die ehemalige Architektin eine Abfindung von etwa 4,7 Millionen Euro von dem Yeezy-Gründer erhalten soll





promiflash / 🏆 112. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KANYE WEST BIANCA CENSORI GERÜCHE TRENNUNG VALENTINSTAG

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gerüchte um Trennung von Kanye West und Bianca Censori: Vertreter dementiert!Nach Berichten über eine angebliche Trennung und eine womöglich bevorstehende Scheidung von Kanye West und Bianca Censori hat der Rapper einen Vertreter die Gerüchte dementiert. Milo Yiannopoulos, langjähriger Vertreter des Paares, behauptete, dass West und Censori in Los Angeles seien, um den Valentinstag zusammen zu verbringen. Er kritisierte die Boulevardpresse für die wiederholten falschen Meldungen über ihre Beziehung.

Weiterlesen »

Grammys: Gerüchte über Rauswurf von Kanye West und Bianca CensoriBei den Grammys sorgten Kanye West und Bianca Censori für viele Gerüchte. Wurden sie wegen ihrer Kleiderwahl rausgeworfen?

Weiterlesen »

Bianca Censori soll „genug” haben: Trennung von Kanye West?Die Schlagzeilen um Kanye West und Ehefrau Bianca Censori reißen nicht ab. Nach dem Nackt-Skandal bei den Grammys und die antisemitischen Äußerungen des Rappers in den sozialen Medien sind nun Gerüchte um eine angebliche Scheidung der beiden im Umlauf.

Weiterlesen »

Samira Yavuz reagiert auf Trennung von Serkan und die Laura Blond-GerüchteNach der Trennung von Serkan Yavuz kommen Gerüchte über eine mögliche Affäre mit Laura Maria Lettgen auf. Samira Yavuz äußert sich nun in einem Statement zu den Spekulationen.

Weiterlesen »

Molly-Mae Hague und Tommy Fury: Trennung und GerüchteDie Influencerin Molly-Mae Hague spricht in ihrer Dokuserie 'Molly-Mae: Behind It All' über die Trennung von Boxer Tommy Fury. Sie betont, ihr habe viele Chancen gegeben, aber es sei für sie nicht mehr ertragbar gewesen. Die Zeit nach der Trennung sei hart gewesen, besonders wegen der Gerüchte um angebliche Untreue von Tommy Fury. Molly-Mae gibt zu, dass sie selbst noch nicht die ganze Wahrheit kenne. Auch Tommy Fury äußerte sich kürzlich erstmals zu den Hintergründen der Trennung und sprach von einer schweren Boxverletzung, die ihn zum Alkohol führte.

Weiterlesen »

Kanye West und Bianca Censori: Spekulationen nach ScheidungsgerüchtenTrennung bei Kanye West und Bianca Censori? Nach Berichten über eine angebliche Scheidung hat ein Vertreter die Gerüchte dementiert.

Weiterlesen »